Gwiazda serialu "M jak miłość" spodziewa się dziecka? Fani dostrzegli wymowne szczegóły

Czy Dominika Sakowicz z "M jak miłość" jest w ciąży?

Lawinę spekulacji wokół ewentualnej ciąży Dominiki Sakowicz zapoczątkował wpis na profilu Roberta Moskwy. Aktor zamieścił w mediach społecznościowych fotografię z Kariną Woźniak i Amandą Mincewicz, które grają jego córki, opatrując je wymownym komentarzem sugerującym oczekiwanie w rodzinie Rogowskich. Wśród licznych odpowiedzi sympatyków produkcji, jeden z nich wprost stwierdził, że serialowa Joanna powije syna, ponieważ odtwórczyni tej roli również jest przy nadziei.

Początkowo ową wypowiedź można było powiązać z niedawnym występem aktorki w konkurencyjnej produkcji „Szpital św. Anny” na antenie TVN, gdzie zagrała ciężarną pacjentkę. Jednak najnowsze aktywności Dominiki Sakowicz w mediach społecznościowych budzą kolejne domysły. Chociaż gwiazda nie wydała jeszcze żadnego oficjalnego oświadczenia, jej internetowe relacje mogą potwierdzać przypuszczenia fanów.

Dominika Sakowicz podgrzewa plotki o ciąży

Kilka tygodni temu aktorka opublikowała na swoim koncie zdjęcie zrobione w łazience centrum handlowego. Na fotografii widać, jak obejmuje się w pasie, a opis do zdjęcia sugerował, że musi to robić w miejscach publicznych, by uniknąć pytań o wzdęcia. Z kolei w miniony weekend udostępniła ujęcie z sypialni, na którym widać kota wylegującego się na poduszce dla ciężarnych. Zdjęcie zostało opatrzone zabawnym komentarzem o tym, jak wszyscy uwielbiają ten gadżet. Te drobne szczegóły sprawiają, że coraz więcej osób wierzy w ciążę gwiazdy.

Na ten moment brakuje oficjalnego potwierdzenia ze strony samej zainteresowanej. Ewentualna ciąża mogłaby jednak wpłynąć na losy jej bohaterki w telenoweli TVP2. Aktorka dopiero co poinformowała o przerwie w zdjęciach ze względu na okres wakacyjny, zapowiadając powrót na plan po urlopie. Znaczna część scen do jesiennych odcinków została już zrealizowana, co rodzi pytanie o ewentualne wplecenie wątku macierzyństwa w scenariusz.

Joanna i Artur z "M jak miłość" doczekają się syna?

Z perspektywy fabuły serialu ciąża Joanny wydaje się niezwykle prawdopodobna. Jej niedawne zbliżenie z Arturem było wynikiem nagłego impulsu i niespodziewanej wizyty Rogowskiego u kochanki. Taki rozwój wydarzeń otwiera furtkę dla scenarzystów, którzy mogą zdecydować się na motyw nieplanowanego poczęcia w wyniku braku ostrożności bohaterów. Zaskakujący obrót spraw na pewno wstrząsnąłby widzami.

Tajemniczy wpis Roberta Moskwy nabiera w tym kontekście nowego znaczenia. Skoro jego serialowe córki, Basia i Agnes, pozostają obecnie bez partnerów, niewykluczone, że to właśnie relacja z Joanną przyniesie mu kolejnego potomka. Być może po dwóch córkach, lekarz doczeka się wreszcie upragnionego syna. O tym, jak potoczą się losy bohaterów, przekonamy się w jesiennej ramówce stacji.

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