"Na Wspólnej" - nowe odcinki zwiastują koniec pewnej ery. Smolny dalej będzie toczył wojnę z Sandrą, Julka wciąż będzie staczać się przez narkotyki, a Andrzej wreszcie szczerze porozmawia z Danielem. Tymczasem Roman przypadkiem ukradnie komuś dziecko, Remek zacznie szantażować własną teściową, a Muszko postanowi... zniszczyć bar u Ziębów. To już koniec ikony "Na Wspólnej"? Szczegóły odcinków 4232, 4233, 4234 i 4235 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4232 - STRESZCZENIE szczegółowe (22 czerwca)

Julka oskarża Anię, by… odwrócić uwagę od siebie! Julka przerywa Igorowi i Ani rozmowę o tym, że wczoraj wróciła do domu w podejrzanym stanie. Gdy córka i ojciec zostają sami, Jula kłamie, że Anka poiła synka kroplami na uspokojenie! Igor przerażony - koszmar wraca?! Julka odwiedza babcię - prosi Ewę, by poszła z nią do ginekologa po środki antykoncepcyjne. Po południu Ewa przychodzi do syna - Igor wezwał ją, by pilnowała Ani! Andrzej handluje dyplomami - jego żona też coś ukrywa... Były mąż Basi idzie na spotkanie ze wspólnikiem w szemranych interesach - Andrzej chce się wycofać. Mężczyzna się nie zgadza. Biznes kwitnie - mają mnóstwo zamówień na kolejne... lewe dyplomy jego uczelni! Tymczasem Wiola, żona Brzozowskiego, spotyka się z detektywem, który ma ustalić miejsce pobytu osoby, której poszukuje. Wieczorem Wiola dostaje wiadomość z dokładnym adresem... Zięba leci do żony - czy zostawia bar w dobrych rękach?! Włodek jest gotowy do podróży - niebawem ma samolot do Hiszpanii. Liczy na to, że wróci do Polski z Marią… W barze urzędują Hofferowie, gdy nagle pojawia się pani Zofia - jest zaskoczona i rozczarowana widząc obcą kobietę za kontuarem. Honorata i Zięba zapraszają Zofię do współpracy. Przed wyjazdem na lotnisko Włodka dopada jeszcze Muszko - przekonuje, że to on powinien poprowadzić bar!

"Na Wspólnej" odc. 4233 - STRESZCZENIE szczegółowe (23 czerwca)

Roman… kradnie cudze dziecko?! Hofferowie są w żywiole - czują się potrzebni prowadząc bar Marii. Roman pomaga również przy wnuku - idzie odebrać synka Marty z klubu malucha. Gdy na Wspólnej Edward widzi Hoffera z wózkiem, z przerażeniem stwierdza, że to nie Tymek! Dziadkowie biegną, by odkręcić pomyłkę. Przed klubem malucha spotykają kobietę, która - widząc, że mają jej synka - chce wzywać policję! Leon znowu daje Julce narkotyki! Anka nie chce rozmawiać z Igorem - jest rozgoryczona, bo ukochany uwierzył w kłamstwa Julki o tym, że znowu truje Jasia. Córka Nowaka płacze - robi z siebie ofiarę. Później przychodzi do Leona i narzeka na rodzinę - chłopak daje jej na poprawę nastroju... narkotyki! Michał zazdrosny o Brygidę, a Remek... na tropie złodzieja! Michała i Lucy zaczepia matka Brygidy. Chwali się planami hucznego wesela córki i jej wyjątkowym narzeczonym - bogatym i młodym! Brzozowski natychmiast traci humor - jest zazdrosny?! Widzi to Lucy… Tymczasem Remek znajduje w mieszkaniu Brygidy złotą bransoletę, skradzioną z willi Klusków!

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"Na Wspólnej" odc. 4234 - STRESZCZENIE szczegółowe (22 czerwca)

Ślub Brygidy za 2 tygodnie - Remek… szantażuje przyszłą teściową! Remek i Brygida rezerwują w urzędzie termin ślubu już za 2 tygodnie! Gdy młodzi planują listę gości, Klusek słyszy od ukochanej, że Lucyna - przyjaciółka jej matki - jest złodziejką. Remek natychmiast idzie do Jolanty i oskarża ją, że z Lucyną okradły willę jego rodziców! Żąda zwrotu skradzionej biżuterii - inaczej... straci córkę! Andrzej chce wrócić do Warszawy a jego żona uratować... córkę narkomankę! Mąż Basi spotyka się z Danielem i jego córeczką - Andrzej wreszcie normalnie rozmawia z synem. Wyznaje mu, że chce skończyć z pracą na poznańskiej uczelni i wrócić do Warszawy... Tymczasem jego żona przyjeżdża pod adres przysłany przez detektywa - Wiola jest przerażona widząc, w jakim stanie jest jej córka narkomanka! Dramatyczna rozmowa z dziewczyną doprowadza Wiolę do rozpaczy... Muszko odstrasza gości baru na Wspólnej! Włodek dzwoni z Hiszpanii do Honoraty i Zofii - kobiety zapewniają go, że w barze wszystko jest w najlepszym porządku. Niebawem jednak dochodzi do przykrego incydentu - Muszko zamawia pierogi i zaczyna wybrzydzać! Głośną krytyką zniechęca obecnych w barze gości. Jakiś czas później Zdzisław - upewniwszy się, że nie ma świadków - ogląda rury wentylacyjne wychodzące z baru...

"Na Wspólnej" odc. 4235 - STRESZCZENIE szczegółowe (23 czerwca)

Brygida i Remek rozczarowują rodziców - a ci mają kolejne kłopoty... Brygida oznajmia matce, że jej ślub z Remkiem odbędzie się za rok. Jolanta jest pewna, że powodem jest jej kradzież - przekonuje Lucynę, że muszą zwrócić wszystko, co zrabowały z domu Klusków... Wieczorem Jolanta z poznanym przez aplikację randkową Tobiaszem, spotykają Klusków. Partner Joli przygląda się Milenie i orientuje się, że ją zna - Kluskowa też ma konto w apce randkowej! Jolanta zaciera ręce… Sandra pogrywa ze Smolnym - a on z nią! Smolny zaskoczony – w jego gabinecie czeka żona Gwiazdy i oświadcza, że jest gotowa do stażu. Krzysztof wie, że to gierka Sandry - dlatego czyni ją… opiekunką żony szefa! Wieczorem prezes Gwiazda odwiedza Krzysztofa - nie wie, jak zniechęcić żonę do pracy w redakcji. A bardzo boi się zemsty Sandry, po tym jak ją rzucił... Muszko chce zniszczyć bar?! W barze na Wspólnej pojawiają się mieszkańcy ze skargami - "zapachy" z barowej kuchni przedostają się do ich domów! Okazuje się, że ktoś majstrował przy wentylacji. Roman zamierza zgłosić to na policję... Tymczasem Muszko zbiera podpisy pod petycją o zamknięcie baru Ziębów!

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