Kryzys u Mostowiaków. Basia i Agnes złączą siły, by ratować małżeństwo Rogowskich w "M jak miłość"

Dramat Basi w nowym sezonie "M jak miłość". Artur Rogowski zostawi żonę dla kochanki

Jesienne odcinki przyniosą Basi mnóstwo rozczarowań po powrocie do domu Mostowiaków. Dziewczyna bardzo szybko zderzy się z brutalną rzeczywistością dotyczącą rozpadu małżeństwa jej rodziców. Artur Rogowski zdecyduje się bowiem na całkowite porzucenie Marysi, a powodem tej decyzji będzie jego nowa, młodsza partnerka o imieniu Joanna. Dla dorastającej córki ta nagła zmiana i zniszczenie domowego spokoju okażą się potężnym ciosem, z którym trudno będzie jej sobie poradzić.

Co gorsza, najmłodsza z rodziny wcześniej nie podejrzewała ojca o jakiekolwiek przewinienia. Agnes doskonale wiedziała o biurowym romansie, jednak wolała zataić tę informację przed siostrą. Sama Basia dostrzegała wprawdzie pewne zmiany w zachowaniu lekarza, ale w żaden sposób nie łączyła ich z obecnością innej kobiety w jego życiu.

Córka Rogowskich bez wahania przyjmowała wszystkie argumenty o rzekomym nadmiarze obowiązków zawodowych ojca. Kiedy jednak po wakacyjnej przerwie cała prawda ujrzy światło dzienne, ułożony dotąd świat dziewczyny legnie w gruzach.

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Przybrane siostry z "M jak miłość" staną w obronie rodziny Rogowskich

Biorąc pod uwagę powagę sytuacji, Basia szybko wybaczy Agnes ukrywanie niewygodnych faktów. Obie dziewczyny natychmiast uznają, że ratowanie związku Marysi i Artura wymaga pełnego zaangażowania i współpracy. Zamiast skupiać się na wzajemnych żalach, przybrane siostry stworzą wspólny front, wierząc, że ich zjednoczone siły pomogą zapobiec ostatecznemu rozstaniu Rogowskich.

W walce o utrzymanie ojca w domu młoda bohaterka posunie się do dramatycznych gestów, rzucając mu się na szyję z błaganiem o zmianę decyzji. Równolegle Agnes zaatakuje niewiernego Artura bezpośrednio w miejscu pracy, wytykając mu jego haniebne zachowanie. Choć Rotke dopiero niedawno weszła w skład tej rodziny, nie zamierza biernie patrzeć na jej rozpad i surowo oceni zdradzieckie czyny lekarza.

Nowy mężczyzna u boku Marysi i kolejne problemy w "M jak miłość"

Kulisy nadchodzących wydarzeń zdradziła na swoim profilu na Instagramie Amanda Mincewicz. Aktorka opublikowała kadr z planu zdjęciowego, na którym widać obie siostry jadące razem samochodem. Zdjęcie zostało opatrzone zabawną ankietą, której wynik wydaje się oczywisty dla wszystkich fanów produkcji.

„- #roadtrip MJM edition Basia i Agnes w drodze do: Gródek/Hollywood/Nad morze/Rozwiązać kolejny kryzys rodzinny” - spytała w mediach społecznościowych aktorka.

Pewne jest, że w najnowszych epizodach dziewczyny będą miały pełne ręce roboty z rozwiązywaniem piętrzących się problemów. Oprócz prób wpłynięcia na Artura, będą musiały stanowić silne oparcie dla załamanej Marysi w momencie, gdy misja ocalenia małżeństwa zakończy się fiaskiem.

Jakby tego było mało, siostry ruszą na pomoc Pawłowi, w którego wciela się Rafał Mroczek, by wesprzeć go w opiece nad Antosiem (Mikołaj Jankowski). Prawdziwą bombą okaże się jednak pojawienie się w życiu Marysi nowego adoratora, Jerzego Wielickiego, granego przez Marcina Kwaśnego. Ten nieoczekiwany obrót spraw wywoła u Rogowskiego tak silną zazdrość, że lekarz nie będzie dawał spokoju swojej żonie, co ponownie zmusi dziewczyny do stanowczej interwencji.