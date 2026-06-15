Kryzys u Mostowiaków. Basia i Agnes złączą siły, by ratować małżeństwo Rogowskich w "M jak miłość"

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-15 16:16

Po letniej przerwie w serialu "M jak miłość" powrót Basi w rodzinne strony okaże się wyjątkowo bolesny. Postać grana przez Karinę Woźniak będzie musiała zmierzyć się z szokującą zdradą swojego ojca Artura, w którego wciela się Robert Moskwa. Lekarz zostawi Marysię (Małgorzata Pieńkowska) dla znacznie młodszej Joanny (Dominika Sakowicz), wywołując prawdziwe trzęsienie ziemi. Młodsza latorośl za wszelką cenę spróbuje zatrzymać ojca, natomiast starsza (Amanda Mincewicz) zajmie się jego umoralnianiem. Przybrane siostry wspólnie staną do walki o przyszłość rodziny.

Kryzys u Mostowiaków. Basia i Agnes złączą siły, by ratować małżeństwo Rogowskich w M jak miłość
Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe Kryzys u Mostowiaków. Basia i Agnes złączą siły, by ratować małżeństwo Rogowskich w "M jak miłość"

Dramat Basi w nowym sezonie "M jak miłość". Artur Rogowski zostawi żonę dla kochanki

Jesienne odcinki przyniosą Basi mnóstwo rozczarowań po powrocie do domu Mostowiaków. Dziewczyna bardzo szybko zderzy się z brutalną rzeczywistością dotyczącą rozpadu małżeństwa jej rodziców. Artur Rogowski zdecyduje się bowiem na całkowite porzucenie Marysi, a powodem tej decyzji będzie jego nowa, młodsza partnerka o imieniu Joanna. Dla dorastającej córki ta nagła zmiana i zniszczenie domowego spokoju okażą się potężnym ciosem, z którym trudno będzie jej sobie poradzić.

Co gorsza, najmłodsza z rodziny wcześniej nie podejrzewała ojca o jakiekolwiek przewinienia. Agnes doskonale wiedziała o biurowym romansie, jednak wolała zataić tę informację przed siostrą. Sama Basia dostrzegała wprawdzie pewne zmiany w zachowaniu lekarza, ale w żaden sposób nie łączyła ich z obecnością innej kobiety w jego życiu.

Córka Rogowskich bez wahania przyjmowała wszystkie argumenty o rzekomym nadmiarze obowiązków zawodowych ojca. Kiedy jednak po wakacyjnej przerwie cała prawda ujrzy światło dzienne, ułożony dotąd świat dziewczyny legnie w gruzach.

M jak miłość. Basia i Agnes będą ratować Mostowiaków! Siostry połączą siły w nowym sezonie - ZDJĘCIA
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Przybrane siostry z "M jak miłość" staną w obronie rodziny Rogowskich

Biorąc pod uwagę powagę sytuacji, Basia szybko wybaczy Agnes ukrywanie niewygodnych faktów. Obie dziewczyny natychmiast uznają, że ratowanie związku Marysi i Artura wymaga pełnego zaangażowania i współpracy. Zamiast skupiać się na wzajemnych żalach, przybrane siostry stworzą wspólny front, wierząc, że ich zjednoczone siły pomogą zapobiec ostatecznemu rozstaniu Rogowskich.

W walce o utrzymanie ojca w domu młoda bohaterka posunie się do dramatycznych gestów, rzucając mu się na szyję z błaganiem o zmianę decyzji. Równolegle Agnes zaatakuje niewiernego Artura bezpośrednio w miejscu pracy, wytykając mu jego haniebne zachowanie. Choć Rotke dopiero niedawno weszła w skład tej rodziny, nie zamierza biernie patrzeć na jej rozpad i surowo oceni zdradzieckie czyny lekarza.

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Nowy mężczyzna u boku Marysi i kolejne problemy w "M jak miłość"

Kulisy nadchodzących wydarzeń zdradziła na swoim profilu na Instagramie Amanda Mincewicz. Aktorka opublikowała kadr z planu zdjęciowego, na którym widać obie siostry jadące razem samochodem. Zdjęcie zostało opatrzone zabawną ankietą, której wynik wydaje się oczywisty dla wszystkich fanów produkcji.

„- #roadtrip MJM edition Basia i Agnes w drodze do: Gródek/Hollywood/Nad morze/Rozwiązać kolejny kryzys rodzinny” - spytała w mediach społecznościowych aktorka.

Pewne jest, że w najnowszych epizodach dziewczyny będą miały pełne ręce roboty z rozwiązywaniem piętrzących się problemów. Oprócz prób wpłynięcia na Artura, będą musiały stanowić silne oparcie dla załamanej Marysi w momencie, gdy misja ocalenia małżeństwa zakończy się fiaskiem.

Jakby tego było mało, siostry ruszą na pomoc Pawłowi, w którego wciela się Rafał Mroczek, by wesprzeć go w opiece nad Antosiem (Mikołaj Jankowski). Prawdziwą bombą okaże się jednak pojawienie się w życiu Marysi nowego adoratora, Jerzego Wielickiego, granego przez Marcina Kwaśnego. Ten nieoczekiwany obrót spraw wywoła u Rogowskiego tak silną zazdrość, że lekarz nie będzie dawał spokoju swojej żonie, co ponownie zmusi dziewczyny do stanowczej interwencji.

M jak miłość. Artur i Joanna bronią swojej miłości! Nie widzą nic złego w tym, że zdradził Marysię!