Wielki przełom u Martyny i Jakuba w serialu "M jak miłość". Ta randka zmieni wszystko

Martyna i Jakub z „M jak miłość” wreszcie zostaną parą

Nadchodzące wielkimi krokami, powakacyjne epizody popularnego serialu przyniosą ostateczne sformalizowanie związku dwójki ulubieńców widzów. Czysto kumpelska więź niespodziewanie przekształci się w głębokie, romantyczne uczucie. Wysocka uświadomiła sobie tę zmianę już w finałowych scenach przed letnią przerwą, dlatego początkowo planowała odciąć się od całej sytuacji.

Lekarka doskonale zdawała sobie sprawę z faktu, iż detektyw nadal wzdycha do swojej dawnej małżonki. Kobieta stanowczo odrzuciła perspektywę bycia opcją rezerwową. Wciąż miała w pamięci bolesne rozstanie z Marcinem (Mikołaj Roznerski), który ostatecznie zdecydował się ulokować swoje uczucia w Kamie (Michalina Sosna). Jesienna ramówka odwróci jednak ten niekorzystny trend o sto osiemdziesiąt stopni.

Upragniona randka Wysockiej i Karskiego w nowych odcinkach

Widzowie już wcześniej mogli zauważyć pierwsze sygnały świadczące o rosnącym zaangażowaniu ze strony mężczyzny. Jakub dawał wyraźne znaki, że żywi do swojej przyjaciółki coś więcej, co w pełni wybrzmi dopiero po zakończeniu wakacji. Gwałtowne zerwanie kontaktu przez zdezorientowaną Martynę prawdopodobnie podziała na detektywa niczym kubeł zimnej wody. Ten radykalny krok uświadomi mu siłę jego własnej miłości.

Efektem tej wewnętrznej przemiany będzie długo wyczekiwane, romantyczne wyjście we dwoje. Produkcja opublikowała w mediach społecznościowych krótki materiał wideo, na którym możemy podziwiać Karskiego w eleganckim garniturze oraz zjawiskowo ubraną lekarkę. Aktorzy bezpośrednio odnieśli się do nadchodzących wydarzeń w życiu swoich bohaterów, nie pozostawiając fanom żadnych złudzeń.

Na oficjalnym profilu serialu udostępniono krótki dialog bohaterów. „- Co ty idziesz na randkę? - pyta Martynę, Jakub, a gdy uzyskuje potwierdzenie, to od razu dopytuje - Gdzie? - Nie powiem - mówi tajemniczo Wysocka. - Aha, no dobrze. Uważam, że wszyscy powinniśmy chodzić na randki i każdy zasługuje na randkę i na miłość i na szczęście - wyznaje Karski. - No tak, też tak uważam - potwierdza lekarka. - I fajnie, jeśli ktoś to zobaczy - dodaje detektyw, czym już kompletnie ją zawstydza.”

Kłamstwo byłej żony zniszczy szczęście Jakuba i Martyny?

Słowa mężczyzny dotyczyły oczywiście ich obojga, co kobieta natychmiast wychwyciła. Jej widoczne zmieszanie wynikało z faktu, że wizja udanej relacji z najlepszym przyjacielem wreszcie nabierała realnych kształtów. Jesienna odsłona telewizyjnego hitu przyniesie realizację jej najskrytszych marzeń o zbudowaniu trwałego partnerstwa u boku opiekuńczego detektywa.

Sielanka zakochanych może jednak napotkać na niespodziewane przeszkody w niedalekiej przyszłości. Mroczny sekret Kasi dotyczący prawdziwego ojcostwa jej dziecka będzie wisiał w powietrzu i groził wybuchem potężnego skandalu. Zanim prawda wyjdzie na jaw w premierowych epizodach, widzowie z radością celebrują obecne chwile radości swoich ulubieńców, dając temu wyraz w licznych wpisach internetowych, w których czytamy:

„- Pasujecie do siebie😍Życzę Martynie i Kubie dużooooo miłości ❤️❤️❤️i mocno im kibicuję 👏👏👏;”

„- Trzymam za nich kciuki! Mam nadzieję, że w kolejnym sezonie będzie ich więcej ❤️ ;”

„- Moja ulubiona para 😍;”

„- Pasują do siebie ❤️ ;”

„- Jaka super para z nich! Fajnie grają i ładnie wyglądają razem. 👩‍❤️‍👨;”

„- Niech oni będą razem. Gdzie on znajdzie taka fajna, lojalną kobietę, która de facto zawsze potrafi go odpowiednio podnieść na duchu i zmotywować?;”

„- Jesteście super🔥❤️ @magdalenaturczeniewicz @krzysztofkwiatkowskiofficial kibicuję wam z całego serca 🙌❤️😍;”

„- Musicie być razem;”

„- Ależ wy mi się podobacie ❤️;”

„- Trzymamy kciuki i kibicujmy Państwu 🔥🙌😍❤️👏.”