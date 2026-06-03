"Na Wspólnej" odc. 4224 - STRESZCZENIE szczegółowe (8 czerwca)

Monika i policja jednocześnie rozgryzają Krupskiego?! Monika prosi mamę Fiony, żeby wspólnie nagrały podcast o hejcie, przez który cierpią ich dzieci. Cieślikowa jest umówiona z matką Mirelli, dziewczyny która oskarżyła Damiana o pedofilię. Kobieta przyznaje, że grozi im eksmisja - a pomoc obiecał… senator Krupski! W zamian za zeznania, którymi ukarzą pedofila… W czasie kiedy Monika namawia kobietę do złożenia zeznań, policja zgarnia Mirellę! Machina rozwodowa rusza - Bergowie i ich dzieci bardzo cierpią... Jarek i Eliza mają spotkanie z kuratorką, która towarzyszyła im od początku tworzenia rodziny zastępczej. Kobieta jest zasmucona rozwodem Bergów… Jednak gdy słyszy, że chcą nadal być rodzicami Juniora i Hani, obiecuje pomoc. Ale przede wszystkim prosi, żeby jak najszybciej porozmawiali z dziećmi. Bergowie rozpoczynają najtrudniejszą rozmowę w ich życiu… Kalina dostaje pozew rozwodowy a Żbik... kancelarię?! Kasia prosi Darię, żeby wsparła Tadka, który jest w rozsypce. Dziedzicówna odwiedza go w kancelarii - przyjacielska rozmowa wiele daje młodemu Zakościelnemu... Tymczasem Żbik spotyka się z Kaliną - przekazuje jej w imieniu Tadeusza pozew rozwodowy! Jakiś czas później Andrzej przeprasza syna, że mu nie wierzył w sprawie Kaliny i chciał go wydziedziczyć. Chce by Darek… przejął jego kancelarię!

"Na Wspólnej" odc. 4225 - STRESZCZENIE szczegółowe (9 czerwca)

Eliza ma wyrzuty sumienia a Jarek jest o nią… zazdrosny?! Eliza się zamartwia - przerażona Hania boi się, że trafi do domu dziecka. Junior jest wściekły na mamę - nie wyobraża sobie powrotu do niej, bo nie może nawet na nią patrzeć! Tymczasem Jarek spotyka Sylwię, która mówi mu, że kochanek Elizy wylądował w szpitalu i Bergowa go odwiedza. Jarek jest wściekły! Zakościelny chce zamknąć rodzinną kancelarię - tylko Darek może go powstrzymać! Zakościelny jest załamany - sam nie daje rady w kancelarii i traci kolejnych klientów. Myśli o zakończeniu działalności. Wsparcie Tadka nic nie daje… Justyna martwi się o męża widząc, ile na siebie bierze. W końcu Zakościelna i jej syn decydują się przyjść do Żbika i przekonać go do powrotu. On jednak rozmawia o otwarciu wspólnej kancelarii z... Anetą! Igor wściekły - Julka żebrze o kasę u jego matki! Igor szuka pracy. Córka prosi, żeby nie przebierał w ofertach - muszą z czegoś żyć! Nowak uspokaja Julkę - ma oszczędności, jednak muszą przystopować z wydatkami. Zawiedziona dziewczyna uderza do babci. Wyciąga od Ewy pieniądze sugerując, że w domu ich brakuje. Daje wszystko Leonowi. Tymczasem przerażona Ewa dzwoni do syna - dlaczego Igor nie alarmuje, że żyje z rodziną w nędzy?!

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"Na Wspólnej" odc. 4226 - STRESZCZENIE szczegółowe (10 czerwca)

Julka kombinuje i kłamie... dla Leona! Rano Nowak kłóci się z córką - Anka ma dość takiej atmosfery! Julka przychodzi do Leona - chłopak dostał propozycję udziału w festiwalu hip hopu i chce, żeby Nowakówna zadzwoniła do organizatora jako jego menadżerka. Julka dzwoni - kłamie jak z nut i załatwia Leonowi świetne warunki. Oboje z raperem marzą o wspólnym wyjeździe… Tylko co zrobić, żeby Igor się zgodził?! Ola twardo negocjuje z Nowińskim, a jej ojciec z Otylią! Ola spotyka się z Nowińskim i wyjaśnia mu przyczynę klęski zawodowej męża. Guz mózgu robi wrażenie na poszkodowanym przez Mariusza kliencie - czy odstąpi od roszczeń wobec Czerskiego? Tymczasem w szpitalu Zimiński jest świadkiem rozmowy Mariusza z matką, która wyraźnie zniechęca syna do Oli. Marek nie wytrzymuje - co zrobi Otylii?! Fiona i Kajetan nie poddają się - będą walczyć ze złem! Monika jest w rozsypce - ma żal do Sławka, że Krupski wciąż jest na wolności zamiast siedzieć w więzieniu zamiast Damiana. Dziedzic tłumaczy, że musi mieć twarde dowody, by aresztować senatora... Tymczasem Kajetan i Fiona mają już dość ohydnego hejtu, który fundują im koledzy ze szkoły - uciekają z lekcji. Jakiś czas później dziewczyna na swoim kanale podejmuje odważną walkę z hejterami!

"Na Wspólnej" odc. 4227 - STRESZCZENIE szczegółowe (11 czerwca)

Zduński zdobędzie Olę szantażem?! Zduński przychodzi zdenerwowany do kancelarii Olszewskiej - skarży się Agnieszce, że nie czuje się dobrze traktowany przez Olę. Gdy biznesmen zostaje z Czerską sam, grozi jej zerwaniem umowy - co złamie jej karierę. Chyba, że… odda mu się dzisiaj w hotelu! Wieczorem Ola pojawia się w pokoju hotelowym Zduńskiego… Sandra bierze się za Smolnego! Sandra nie odbiera telefonów od Smolnego, który ma awarię auta i spóźnia się na kolegium redakcyjne. Smoczyńska sama prowadzi zebranie i daje niesprawdzony temat na pierwszą stronę. Kiedy Krzysztof dowiaduje się o tym, udziela jej bardzo ostrej reprymendy przy całym zespole... Sandra żali się Gwieździe, że Smolny ją upokorzył - oczekuje, że kochanek… zwolni Krzysztofa! Policja próbuje dopaść cwanego Krupskiego! Policja wie od Mirelli, że to Krupski przekonał ją, by kłamliwie oskarżyła Cieślika o pedofilię. Dziedzic organizuje prowokację z udziałem dziewczyny. Mirella dzwoni do Krupskiego i prosi o pomoc prawną. Senator umawia się z dziewczyną, ale w ostatniej chwili zmienia miejsce spotkania… Czy to zasadzka? A może policji w końcu uda się dopaść złoczyńcę, który zniszczył Damiana?!

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"Na Wspólnej": rozpoznaj bohatera po oczach Pytanie 1 z 10 Kto to? Basia Karolina Marta Eliza Następne pytanie