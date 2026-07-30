Zatrzymanie w Justynowie. Policja przejęła narkotyki i blisko 70 jednostek broni

Narkotyki i profesjonalna uprawa na posesji w Justynowie

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową 21 lipca 2026 roku pojawili się w Justynowie, aby zweryfikować informacje o posiadaniu substancji zabronionych. Po dotarciu pod wskazany adres funkcjonariusze wylegitymowali 30-letniego mężczyznę, który przyznał się do posiadania narkotyków ukrytych w słoiku. Podczas przeszukania pomieszczeń mundurowi poczuli zapach marihuany, co doprowadziło ich do odkrycia nielegalnej plantacji. Pomieszczenie było wyposażone w specjalistyczny sprzęt do uprawy roślin, w tym systemy oświetlenia, wentylacji oraz ogrzewania. Policjanci zabezpieczyli 12 krzaków konopi oraz ponad 215 gramów suszu roślinnego.

Drugi z braci przyznał się do współudziału

W trakcie prowadzonych czynności na miejscu pojawił się brat bliźniak pierwszego zatrzymanego 30-latka. Mężczyzna początkowo twierdził, że nie wiedział o uprawie prowadzonej przez rodzeństwo, jednak jego nerwowe zachowanie wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Podczas kontroli w jego pokoju policjanci odnaleźli kolejne dwa krzaki konopi. W obliczu dowodów mężczyzna przyznał, że wspólnie z bratem zajmował się uprawą narkotyków. Obaj bracia zostali zatrzymani przez łódzkich stróżów prawa w związku z prowadzonymi działaniami.

Blisko 70 jednostek broni w pomieszczeniach gospodarczych

Kryminalni kontynuowali przeszukanie posesji i sprawdzili pobliską szopę, w której odnaleźli liczne jednostki broni. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazła się broń pneumatyczna, rewolwery oraz strzelby gładkolufowe, na których posiadanie wymagane jest zezwolenie. Na miejsce wezwano Zespół Minersko-Pirotechniczny SPKP z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, aby przeprowadzić specjalistyczne sprawdzenie. Funkcjonariusze przejęli również ponad 2200 sztuk amunicji, która należała do 61-letniego ojca braci. Biegły z zakresu broni i amunicji potwierdził, że przedmioty te były przetrzymywane bez wymaganych prawem dokumentów.

Zarzuty i dozór policji dla podejrzanych

Wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Jeden z 30-latków odpowie za posiadanie narkotyków, nielegalną uprawę oraz wytwarzanie znacznych ilości środków odurzających, za co grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności. Drugi z braci usłyszał zarzut dotyczący nielegalnej uprawy konopi. Z kolei 61-letni ojciec będzie odpowiadał za posiadanie broni palnej i amunicji bez zezwolenia, co jest zagrożone karą do 8 lat więzienia. Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty objęła podejrzanych dozorem policji, a czynności w tej sprawie są kontynuowane.

Źródło: Policja.pl