Wnętrza domu wójta z Rancza"przeszły metamorfozę. Po 10 latach trudno poznać to miejsce [ZDJĘCIA]

Nowoczesny salon Pawła Kozioła zamiast tradycyjnej meblościanki

Sympatycy produkcji z pewnością mają w pamięci dotychczasowy wygląd salonu w domu wójta. W dawnych odcinkach można było dostrzec tam ciężki, nieco staromodny wystrój z ciemną meblościanką i solidnym owalnym stołem oraz dywanem w bogate wzory i masywną brązową kanapą. Charakterystycznym elementem wnętrza była ściana z tapetą, na której Paweł Kozioł wyeksponował kolekcję białej broni, w tym szable i pistolety.

Obecnie, jak wynika z fotografii z planu 11. sezonu "Rancza", salon wójta prezentuje się zgoła inaczej. Po starej meblościance nie ma śladu, a pomieszczenie jest jasne i przestronne. Królują w nim odcienie bieli, beżu i szarości, a wysłużoną kanapę zastąpił elegancki fotel. Pojawiły się również nowoczesne przesuwne drzwi oraz nowe oświetlenie. Zmiany te świadczą o tym, że domownicy zdecydowali się na całkowity remont przez minioną dekadę.

Luksusowa posiadłość wójta znajduje się w Rozstankach

Faktyczny budynek, w którym nagrywane są sceny w domu Koziołów, zlokalizowany jest w miejscowości Rozstanki w gminie Latowicz (powiat miński). Wieś ta leży około 12 kilometrów od Jeruzala, które w serialu odgrywa rolę Wilkowyj. Od Warszawy dzieli ją dystans około 70 kilometrów, co pozwala na dojazd w nieco ponad godzinę.

Posiadłość zachwyca nie tylko odświeżonymi wnętrzami, ale również swoją zewnętrzną bryłą. Jest to okazały, dwukondygnacyjny dom w piaskowym kolorze, wyróżniający się łukami i balkonami. Na terenie posesji znajduje się zadbany ogród ze stawem, a w głębi zabudowania gospodarcze. Warto zaznaczyć, że jest to obiekt prywatny, dlatego miłośnicy serialu mogą go oglądać jedynie z perspektywy ulicy.

Metamorfoza rezydencji wójta jest spójna z zapowiedziami reżysera Wojciecha Adamczyka. Twórca podkreślał, że przez dziesięć lat w życiu bohaterów zaszły ogromne zmiany. Odnowiony salon jest tego doskonałym potwierdzeniem. Pierwsze odcinki nowej serii mają zadebiutować już w grudniu.

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