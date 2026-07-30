Oszustwo na policjanta na Ursynowie. Seniorka straciła ponad 177 000 złotych

Seniorka z Ursynowa oszukana przez fałszywego funkcjonariusza CBŚP

Do przestępstwa doszło na początku czerwca 2026 roku na terenie warszawskiego Ursynowa. Z seniorką skontaktował się telefonicznie mężczyzna podający się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Przekonał on kobietę, że jest obserwowana przez grupę przestępczą, a jej oszczędności oraz kosztowności znajdują się w niebezpieczeństwie. Rozmówca przez kilka godzin instruował pokrzywdzoną przez telefon, jak ma zabezpieczyć swój majątek. Ostatecznie kobieta przygotowała gotówkę oraz biżuterię i zgodnie z poleceniami oddała je kobiecie, która przyszła pod jej miejsce zamieszkania.

Zatrzymanie pierwszej podejrzanej pod koniec czerwca w Markach

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, którzy przeprowadzili skrupulatną analizę zgromadzonych materiałów. Działania operacyjne pozwoliły wytypować osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem. Pierwsza z podejrzanych kobiet została zatrzymana pod koniec czerwca 2026 roku na terenie miejscowości Marki. Funkcjonariusze doprowadzili ją do prokuratury, a następnie na wniosek śledczych sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące.

Policyjna akcja w wynajmowanym apartamencie w Łodzi

Policjanci z Wydziału Kryminalnego kontynuowali swoje czynności, co pozwoliło ustalić miejsce pobytu kolejnej osoby zamieszanej w sprawę. Druga z kobiet ukrywała się w wynajmowanym apartamencie na terenie Łodzi. W ostatnich dniach lipca 2026 roku kryminalni z Ursynowa przeprowadzili tam realizację, podczas której zatrzymali 18-letnią podejrzaną. W trakcie przeszukania lokalu mundurowi zabezpieczyli telefony komórkowe oraz inne przedmioty, które mogą mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania.

Zarzuty dla 18-latki i zatrzymanie poszukiwanego mężczyzny

Podczas interwencji w Łodzi policjanci zatrzymali także mężczyznę poszukiwanego przez Prokuraturę Rejonową w Krakowie, który przyznał się do posiadania znalezionej w mieszkaniu niewielkiej ilości kokainy. Zatrzymana 18-latka usłyszała zarzut oszustwa, a z ustaleń śledczych wynika, że pełniła ona funkcję tak zwanego odbieraka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Postępowanie nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Ursynów jest nadal prowadzone, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań osób powiązanych z tą grupą.

Apel policji o zachowanie czujności w kontaktach telefonicznych

Funkcjonariusze przypominają, że policja nigdy nie prosi o przekazywanie pieniędzy, biżuterii ani innych kosztowności osobom nieznajomym. Mundurowi nie polecają również wypłacania oszczędności z banku w celu ich rzekomego zabezpieczenia. Każdy telefon od osoby podającej się za policjanta, która żąda pieniędzy, powinien zostać natychmiast przerwany. O takich incydentach należy niezwłocznie informować najbliższą jednostkę policji lub dzwonić pod numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl