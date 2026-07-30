Kulisy 11. sezonu Rancza. Telewizja Polska ujawnia, jak powstają nowe odcinki [ZDJĘCIA]

Kulisy powstawania 11. sezonu serialu "Ranczo". Artur Barciś zachwycony powrotem

Opublikowane fotografie z planu dają przedsmak tego, co czeka widzów w nadchodzących odcinkach. Na kadrach można dostrzec uśmiechniętą ekipę, czuwającego nad całością reżysera Wojciecha Adamczyka, a także Cezarego Żaka w eleganckim stroju, który odpoczywa z kubkiem kawy. Osoby zaangażowane w produkcję potwierdzają, że na planie panuje doskonały nastrój. Radości z ponownego wcielenia się w postać Arkadiusza Czerepacha nie kryje Artur Barciś. Popularny aktor otwarcie chwali kunszt, z jakim przygotowano nowy scenariusz, a powrót do uwielbianej przez siebie roli sprawia mu gigantyczną satysfakcję.

Gdzie kręcono nowe odcinki "Rancza"? Twórcy wrócili do Wilkowyj

Zdjęcia do kontynuacji hitu Telewizji Polskiej ruszyły już na początku czerwca. Ekipa powróciła do doskonale znanych fanom lokalizacji, choć tym razem obszar realizacji jest znacznie bogatszy. Kamera pracuje przede wszystkim w Jeruzalu, który na ekranie znów zamieni się w słynne Wilkowyje, a także w sąsiednich miejscowościach na Mazowszu oraz w stolicy. Wśród kluczowych miejsc nagrań znalazły się: Mrozy, Latowicz, Góra Kalwaria oraz Mińsk Mazowiecki.

Jeruzal – to właśnie tam znajduje się plebania, rynek i legendarny sklep „U Solejukowej”,

– to właśnie tam znajduje się plebania, rynek i legendarny sklep „U Solejukowej”, Sokule niedaleko Żyrardowa – serialowy dworek Lucy Wilskiej,

– serialowy dworek Lucy Wilskiej, Mrozy i Latowicz – te tereny posłużyły do nagrania malowniczych ujęć plenerowych,

– te tereny posłużyły do nagrania malowniczych ujęć plenerowych, Mińsk Mazowiecki oraz Góra Kalwaria – uzupełniające lokacje dla potrzeb 11. serii.

Reżyser i scenarzysta 11. sezonu. Kto odpowiada za produkcję hitu TVP?

Nad wszystkimi nadchodzącymi epizodami pieczę reżyserską sprawuje niezmiennie Wojciech Adamczyk. Największym atutem kontynuacji jest fakt, że fabuła opiera się na scenariuszu pozostawionym przez zmarłego Andrzeja Grembowicza, tworzącego pod pseudonimem Robert Brutter. Dzięki temu widzowie mogą być pewni, że specyficzny klimat i humor pierwowzoru zostaną zachowane. Głównym producentem jest Agencja Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej, natomiast za wsparcie zewnętrzne odpowiadają Dorota Hawliczek i Maciej Strzembosz, reprezentujący Studio A.

Aktorzy wracają do "Rancza". Daniel Olbrychski w nowej obsadzie

Jedenasty sezon to powrót dobrze znanych i uwielbianych przez widownię bohaterów. Przed kamerą ponownie zameldują się wiodące gwiazdy produkcji. Swoje role powtórzą:

Artur Barciś (jako Arkadiusz Czerepach),

(jako Arkadiusz Czerepach), Katarzyna Żak (w roli Kazimiery Solejukowej),

(w roli Kazimiery Solejukowej), Ilona Ostrowska (czyli Lucy Wilska),

(czyli Lucy Wilska), Violetta Arlak (Halina Kozioł),

(Halina Kozioł), Marta Lipińska (słynna Michałowa),

(słynna Michałowa), Bartek Kasprzykowski (ksiądz Robert),

(ksiądz Robert), Jacek Kawalec (Więcławski).

Oprócz starych znajomych z Wilkowyj, produkcja zaangażowała również zupełnie nowe nazwiska. W nadchodzących odcinkach wystąpią m.in.: Daniel Olbrychski, Katarzyna Maciąg, Dorota Stalińska, siostry Paulina i Karolina Chapko, Joanna Stanecka oraz Anna Sroka-Hryń.

Fabuła 11. sezonu i data premiery w TVP. Zmiany u bohaterów "Rancza"

Nadchodząca seria zagwarantuje ogromne przetasowania w życiu głównych postaci. Reżyser Wojciech Adamczyk podczas rozmowy na antenie Programu 1 Polskiego Radia zapowiedział, że nadchodzący sezon w zaskakujący i piękny sposób podsumuje dotychczasową opowieść o mieszkańcach Wilkowyj:

To będzie zupełnie inny serial. W poprzednich sezonach było tak, że każdy kolejny był kontynuacją wydarzeń z poprzedniego. W sezonie 11. wyraźnie zaznaczymy, że od poprzedniego minęło 10 lat. W życiu bohaterów wiele się w tym czasie zmieniło, dzieci podorastały. Córka Lucy i Kusego jest już po maturze, nie będzie już Marianka Solejuka, a pan Marian. To będzie zupełnie inna opowieść, zaskakująca pod wieloma względami – zapowiedział twórca.

Początkowo emitowany między 2006 a 2016 rokiem serial był prawdziwym fenomenem telewizyjnym, przyciągającym przed ekrany miliony Polaków. Sympatycy tytułu musieli czekać na wznowienie produkcji okrągłe dziesięć lat. Pozytywne wieści o finiszu prac przekazał w internecie sam prezes Telewizji Polskiej, Tomasz Sygut, dołączając zdjęcie bezpośrednio z planu nagraniowego:

Z premierem i prezydentem. Wielki powrót 'Rancza' coraz bliżej. Przed ekipą ostatnie dni zdjęciowe. Fajnie, że udało się ten projekt doprowadzić do finału. 'Ranczersi' czekali na to dziesięć długich lat. Nowe odcinki w grudniu, a już niebawem Lato z Radiem i TVP w Mrozach. Także z gwiazdami serialu - przekazał.

Biorąc pod uwagę wszystkie zapowiedzi, tegoroczny grudzień dostarczy widzom ogromną dawkę wzruszeń i radości związanej z powrotem do uwielbianego uniwersum. Zniecierpliwionym fanom nie pozostaje teraz nic innego, jak tylko odliczać ostatnie miesiące dzielące ich od telewizyjnej premiery.

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