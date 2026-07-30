Chad le Clos pobił rekord. Niewiarygodny wyczyn na Igrzyskach Wspólnoty Narodów

Historyczny sukces sztafety w Glasgow

Reprezentant RPA zdobył swój rekordowy krążek w wyścigu sztafetowym 4x100 metrów stylem zmiennym. Męska drużyna wywalczyła w środę brązowy medal, co zapewniło pływakowi wejście na szczyt tabeli wszech czasów. Wcześniej podczas tych samych zawodów sięgnął po srebro w sztafecie mieszanej oraz brąz w męskiej sztafecie w stylu dowolnym. Trzydziestoczteroletni zawodnik udowodnił, że wciąż jest w znakomitej dyspozycji.

Imponujący dorobek pływaka obejmuje łącznie siedem złotych, pięć srebrnych i dziewięć brązowych krążków z pięciu edycji imprezy. Po raz pierwszy stanął na podium w Delhi w 2010 roku, mając zaledwie osiemnaście lat i zdobywając pięć medali. Następnie triumfował w Glasgow, gdzie cztery lata później dołożył siedem krążków do kolekcji. W 2018 roku w Gold Coast wywalczył pięć medali, a w 2022 roku w Birmingham jeden.

- To było emocjonujące, ale myślę, że te dwa pierwsze medale były trochę bardziej, bo musiałem się przełamać, a tym razem musiałem zachować spokój i dowieźć to do końca. Sposób, w jaki pływali pozostali... Pływali z całych sił. Powtarzali: „Robimy to dla Chada” i to dla mnie znaczy naprawdę wiele – powiedział po środowej sztafecie le Clos.

Olimpijskie triumfy wybitnego zawodnika z RPA

Sportowiec jest doskonale znany kibicom również z niezwykle udanej rywalizacji na igrzyskach olimpijskich. Prawdziwą sensację wywołał w 2012 roku w Londynie, kiedy to niespodziewanie wyprzedził legendarnego Amerykanina Michaela Phelpsa o zaledwie pięć setnych sekundy. Sukces ten przyniósł mu złoto na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Zwycięstwo to otworzyło mu drogę do wielkiej międzynarodowej kariery.

Poza wielkim triumfem z Londynu pływak zgromadził na swoim koncie również trzy olimpijskie srebra. Jedno z nich wywalczył podczas brytyjskiej imprezy, a dwa kolejne dołożył do kolekcji w Rio de Janeiro w 2016 roku. Startował także na igrzyskach w Tokio oraz w Paryżu, jednak tam nie zdołał powiększyć swojego dorobku. Mimo to pływak zapowiedział chęć zakwalifikowania się na swoje piąte igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.