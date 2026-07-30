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W poprzednim odcinku "La Promesa - pałac tajemnic" Martina nie chciała iść do opery, ale po namowach rodziny w końcu zgodziła się dać szansę swojemu towarzyszowi. Cruz i Alonso przeżyli towarzyskie upokorzenie, gdy wyszło na jaw, że nie dostali zaproszenia na bal przez nieobecność Manuela i Curra. Pía przeżyła chwile grozy, gdy w swoim pokoju znalazła flakonik z cykutą. Od razu pomyślała, że Gregorio mógł wrócić. Służba dokładnie przeszukała posiadłość, ale nie znalazła żadnego śladu intruza. W tym czasie María i Candela próbowały pogodzić Virtudes z Simoną, choć nie było to łatwe. Czy niepokój Píi okaże się uzasadniony?
La Promesa - pałac tajemnic" odc. 450 - streszczenie
Gregorio znów zakrada się do pałacu i wpada tam na Pię. W tym samym czasie Tadeo rozmawia z Cataliną i uświadamia jej, że kłopoty Adriana z ziemią odbiją się na wszystkich dzierżawcach. María potajemnie robi tajemnicze notatki i ukrywa je przed resztą służby. Vera w końcu mówi Santosowi prosto z mostu, że nigdy nie odwzajemni jego uczuć. Martina przyjmuje zaproszenie Asdrubala Ibaneza de Caicedo i idzie z nim do opery. Cruz coraz mocniej przeżywa to, że jej rodzina została na uboczu. Całą frustrację wyładowuje na Alonsie.
La Promesa - pałac tajemnic" odc. 450 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Serial wciąż przyciąga widzów, którzy śledzą losy mieszkańców posiadłości Luján. Jeśli nie chcecie przegapić nowych wydarzeń, zarezerwujcie sobie czas w piątkowe popołudnie. Serial jest emitowany na TVP2, więc łatwo śledzić kolejne wątki tej historii. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek 7 sierpnia 2026 roku o 15:05 w TVP2.
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La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
"La Promesa" to kostiumowa opowieść rozgrywająca się w Hiszpanii na początku XX wieku. Historia skupia się na Janie, która podejmuje pracę w rezydencji, by wyjaśnić okoliczności śmierci swojej matki. Sprawy komplikują się, gdy Jana zakochuje się w synu markiza, choć dzieli ich pozycja i konwenanse. W pałacu nie brakuje mrocznych tajemnic, a codzienność bohaterów to także walka o majątek i wpływy. W obsadzie są m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)