W poprzednim odcinku "La Promesa - pałac tajemnic" Martina nie chciała iść do opery, ale po namowach rodziny w końcu zgodziła się dać szansę swojemu towarzyszowi. Cruz i Alonso przeżyli towarzyskie upokorzenie, gdy wyszło na jaw, że nie dostali zaproszenia na bal przez nieobecność Manuela i Curra. Pía przeżyła chwile grozy, gdy w swoim pokoju znalazła flakonik z cykutą. Od razu pomyślała, że Gregorio mógł wrócić. Służba dokładnie przeszukała posiadłość, ale nie znalazła żadnego śladu intruza. W tym czasie María i Candela próbowały pogodzić Virtudes z Simoną, choć nie było to łatwe. Czy niepokój Píi okaże się uzasadniony?

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La Promesa - pałac tajemnic" odc. 450 - streszczenie

Gregorio znów zakrada się do pałacu i wpada tam na Pię. W tym samym czasie Tadeo rozmawia z Cataliną i uświadamia jej, że kłopoty Adriana z ziemią odbiją się na wszystkich dzierżawcach. María potajemnie robi tajemnicze notatki i ukrywa je przed resztą służby. Vera w końcu mówi Santosowi prosto z mostu, że nigdy nie odwzajemni jego uczuć. Martina przyjmuje zaproszenie Asdrubala Ibaneza de Caicedo i idzie z nim do opery. Cruz coraz mocniej przeżywa to, że jej rodzina została na uboczu. Całą frustrację wyładowuje na Alonsie.

La Promesa - pałac tajemnic" odc. 450 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial wciąż przyciąga widzów, którzy śledzą losy mieszkańców posiadłości Luján. Jeśli nie chcecie przegapić nowych wydarzeń, zarezerwujcie sobie czas w piątkowe popołudnie. Serial jest emitowany na TVP2, więc łatwo śledzić kolejne wątki tej historii. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek 7 sierpnia 2026 roku o 15:05 w TVP2.

La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

"La Promesa" to kostiumowa opowieść rozgrywająca się w Hiszpanii na początku XX wieku. Historia skupia się na Janie, która podejmuje pracę w rezydencji, by wyjaśnić okoliczności śmierci swojej matki. Sprawy komplikują się, gdy Jana zakochuje się w synu markiza, choć dzieli ich pozycja i konwenanse. W pałacu nie brakuje mrocznych tajemnic, a codzienność bohaterów to także walka o majątek i wpływy. W obsadzie są m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)