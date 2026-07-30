Interwencja w Ostrołęce. 9-latek uciekł z mieszkania, by wezwać pomoc dla rodziny

Nocne zgłoszenie o przemocy domowej w Ostrołęce

W środę 29 lipca 2026 roku w godzinach nocnych dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymał zgłoszenie o podejrzeniu przemocy domowej. Osoba zgłaszająca poinformowała służby, że przed jednym z bloków spotkała 9-letniego chłopca, który szukał pomocy. Dziecko przekazało świadkowi, że jego ojciec zachowuje się agresywnie i pobił mamę. Chłopiec dodał również, że wewnątrz mieszkania przebywa jeszcze jego 3-letnia siostra.

Policjanci zatrzymali 35-letniego agresora

Na miejsce zdarzenia skierowano funkcjonariuszy z wydziału patrolowego, którzy zastali w lokalu kobietę. Poszkodowana wyjaśniła policjantom, że jej partner pił wcześniej alkohol i wszczął awanturę. W trakcie zdarzenia mężczyzna miał stosować przemoc fizyczną nie tylko wobec niej, ale także wobec ich 9-letniego syna. Mundurowi podjęli decyzję o izolacji 35-letniego mieszkańca Ostrołęki, który został osadzony w policyjnej celi.

Nakaz opuszczenia lokalu i apel służb

Oprócz zatrzymania mężczyzny funkcjonariusze zastosowali dodatkowe środki ochrony osób pokrzywdzonych. Policjanci wydali 35-latkowi nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz zbliżania się do bliskich. Służby podkreślają, że konsekwentnie korzystają z narzędzi prawnych pozwalających na szybkie odseparowanie sprawców przemocy. Mundurowi apelują jednocześnie do mieszkańców o reagowanie na krzyki i odgłosy awantur, ponieważ jeden telefon może pomóc w przerwaniu rodzinnych konfliktów.

Źródło: Policja.pl