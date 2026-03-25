Nowe odcinki "Na Wspólnej" to dramat na dramacie. Brygida będzie męczyć Kluska o to, czemu jej nie chce, Łukasz znów zacznie nękać Kalinę, której z kolei Kasia rzuci rękawice. Choć Darek będzie chciał się wycofać z wojny z psychopatką, jego żona powie, że nie zamierza puścić jej tego płazem.

Największe dramaty rozegrają się jednak u Hofferów. Wpierw Agierowa nie pozna Boskiej i rzuci jej się do gardła... z nożyczkami, a następnie wybuchnie pożar w pensjonacie Romana i Honoraty. Życie Teresy zawiśnie na włosku! Pozostałe szczegóły odcinków 4186, 4187, 4188 i 4189 "Na Wspólnej", które ukażą się w dniach w dniach 30 marca - 2 kwietnia 2026 roku, znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Na Wspólnej" odc. 4186 - STRESZCZENIE szczegółowe (30 marca)

Czerski o swoje napady szału wini… żonę! Ola i Mariusz warczą na siebie od rana – widzi to matka Czerskiego. Gdy Otylia zostaje sama z synem, ten tłumaczy swoje napady gniewu spięciami z żoną – wbrew niemu kontaktuje się z byłym. Czerska natychmiast zjawia się u Zimińskich i… każe im ustawić córkę do pionu! Brygida chce wiedzieć, dlaczego Klusek jej nie chce! Brygida musi pomóc w pracy Ilonie – Remek obawia się czy poradzi sobie z małą Oliwką i prosi o pomoc matkę. Przy okazji Kluskowa robi synowi wykład o tym, jaki los czeka go przy takiej dziewczynie... Tymczasem Brygida radzi się Ilony – dlaczego ukochany unika seksu? Zdybicka uważa, że powodem mogą być kompleksy. Wieczorem Brygida próbuje powiedzieć Remkowi, że dla niej rozmiar nie ma znaczenia... Górska zakaziła Antka – kto za to odpowie?! Na oddziale Kamila awantura – siostra Antka Raźnego w obstawie prawnika żąda wypisu brata! Chce go przenieść do innego szpitala. W tym czasie dyrektorka wie już, że nosicielem gronkowca jest doktor Górska. Kamil i Patrycja martwią się, że kolejna afera zniszczy ich oddział…

"Na Wspólnej" odc. 4187 - STRESZCZENIE szczegółowe (31 marca)

Horror w domu Kamila! Boska przychodzi zaopiekować się wnuczką – profesor Agier jej nie poznaje i… rzuca się na nią z nożycami!!! Czy dojdzie do tragedii?! Tymczasem w szpitalu Antek przyznaje, że niedokładnie się umył przed operacją specjalnym płynem a potem dotykał rany. Łucja uświadamia mu, że przez niedbalstwo sam naraził swoje życie… Brygida poznaje największą tajemnicę Kluska! Matka Brygidy odwiedza bar Zięby – pyta o pracę na Wspólnej. Cieszy się – zostanie sprzątaczką. Jolanta widzi w barze zafrasowanych rodziców Kluska – przysiada się do milionerów i przekonuje, że pomoże im namówić młodych do przeprowadzki na wieś... Tymczasem Remek decyduje się wreszcie wyznać Brygidzie, dlaczego ma problem z seksem – dziewczyna nie wierzy w to, co słyszy! Kasia wraca do Darka a Łukasz do... Kaliny! Darek przyjeżdża do Berga po Kasię – żona wraca do niego. Żbik oznajmia jej, że wycofa pozew przeciwko Kalinie – ma dość wojen. Kasia się na to nie zgadza – zamierza zmierzyć się z psychopatką! Nie sama – szuka pomocy u Anety... Tymczasem Kalina spotyka się z Łukaszem – ten oznajmia jej, że… nie zniszczył nagrania ich seksu!

"Na Wspólnej" odc. 4188 - STRESZCZENIE szczegółowe (1 kwietnia)

Płonie pensjonat Romana i Honoraty! Boska, jadąc do pensjonatu Hofferów, prawie zderza się z wyjeżdżającym stamtąd autem. Za kierownicą siedzi mężczyzna, którego Roman zgłosił na policję za nielegalne wyrzucanie śmieci... Na Teresę czeka Edward z całą rodziną – wspólnie chcą uczcić ich zaręczyny. Honorata z radością planuje ich przyjęcie weselne. Pełne wzruszenia chwile przerywa... alarm przeciwpożarowy! Okazuje się, że pensjonat płonie! Hofferowie są przerażeni – próbują ewakuować wszystkich gości!!! Brzozowski chce inwestować w Lucy – to nie podoba się Baliszewskiemu... Michał proponuje Lucy, że zainwestuje w jej startującą firmę kosmetyczną. Kobieta jest wzruszona, że Michał wierzy w jej sukces. Nastrój psuje jej Baliszewski – pyta czy nowy biznes ma polegać na wykorzystywaniu Brzozowskiego i przypomina jej, że jest prostytutką! Tymczasem Ilona uświadamia Michałowi, że Lucy chyba się w nim zakochała… Cieślik nie może liczyć na policję – czy to jego koniec?! Cieślikowie, osaczeni przez dziennikarzy, boją się wyjść z domu. W mediach aż huczy od hejtu! Na dodatek okazuje się, że policja nie znalazła fałszywej dziennikarki, która wykradła Damianowi telefon. Śledczy nie zbadali też pochodzenia plików w telefonie senatora. Dziedzic doradza Cieślikowi, żeby poszukał sobie dobrego prawnika...

"Na Wspólnej" odc. 4189 - STRESZCZENIE szczegółowe (2 kwietnia)

Wielki dramat Romana i Honoraty! Ogień i dym utrudniają ewakuację z płonącego pensjonatu. Edward szaleje – w środku została jego narzeczona!!! Strażacy próbują powstrzymać Leśniewskiego… Czy Teresa przeżyje?! Michał i Lucy się rozstają – kobietą jest zachwycony... Ignacy! Lucy mówi Michałowi, że nie chce by inwestował w jej firmę – weźmie pożyczkę w banku. Uważa też, że powinni od siebie odpocząć – zbyt często się widują, jak na ich układ. Brzozowski się zgadza – sam nie wie, czy nie czuje do niej zbyt wiele... Para się rozstaje, a tuż za rogiem na Lucy przypadkiem wpada… syn Michała! Kobieta wytrąca mu z ręki telefon – ale olśniony jej urodą Ignacy wcale nie jest zły! Cieślikowie ofiarami nienawiści – Kajetan nie wytrzymuje! Cieślik nagrywa oświadczenie w sprawie podejrzeń o pedofilię – towarzyszą mu Monika i Kajetan. Żaneta publikuje filmik w internecie i... zaczyna się kolejny atak hejtu! Najgorsze jest to, że dostaje się również Kajetanowi – kiedy chłopak słyszy przed szkołą ohydne teksty pod adresem ojca, nie wytrzymuje, rzuca się na kolegę i zaczyna go bić!

