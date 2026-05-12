Renata z Barw szczęścia wyjdzie z odwyku. Jedna informacja ją dobije

Barwy szczęścia odcinek 3387: Renata przedawkuje i trafi do szpitala

Od dłuższego czasu bohaterka boryka się z coraz większym uzależnieniem od silnych leków przeciwbólowych, nad którym straciła kontrolę. W 3377. odcinku rozegra się prawdziwy dramat – kobieta przedawkuje środki. Na szczęście z pomocą w porę przyjdzie jej Marcin Kodur. Policjant odnajdzie nieprzytomną partnerkę i natychmiast wezwie karetkę. To zdarzenie będzie punktem zwrotnym i zmusi parę do podjęcia decyzji o leczeniu.

Barwy szczęścia odcinek 3387: Renata wychodzi z ośrodka leczenia uzależnień

Po dramatycznych chwilach Marcin spróbuje uświadomić Renacie, w jak poważnym jest stanie, i namówić ją na odwyk. W efekcie kobieta trafi do zamkniętej placówki, by rozpocząć trudną walkę z nałogiem. Niestety, terapia nie przyniesie szybkiej poprawy, a jej kondycja psychiczna nadal będzie bardzo zła.

W 3387. odcinku „Barw szczęścia” nastąpi zwrot akcji. Renata nieoczekiwanie opuści ośrodek akurat w momencie, gdy Dominika zostanie nową właścicielką Feel Good.

Barwy szczęścia odcinek 3387: Dominika kupuje Feel Good za ponad milion złotych

Wiadomość o sprzedaży lokalu za niebotyczną sumę miliona złotych będzie dla Renaty potężnym ciosem. Kobieta straci miejsce, z którym była silnie związana zarówno zawodowo, jak i emocjonalnie. Co gorsza, jej relacje z nową właścicielką, Dominiką, od dłuższego czasu ulegały pogorszeniu. Problemy z nałogiem Renaty sprawiły, że ich przyjaźń zawisła na włosku. Czy partnerka Sebastiana w ogóle rozważa dalszą współpracę z dawną przyjaciółką?

Wyjście z ośrodka, zamiast przynieść poprawę, wpędzi Renatę w kolejne kłopoty. Walka z uzależnieniem zbiegnie się z osobistymi dramatami, stawiając pod znakiem zapytania jej całą przyszłość.