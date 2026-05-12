Renata z Barw szczęścia wyjdzie z odwyku. Jedna informacja ją dobije

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-05-12 21:10

W 3387. odcinku serialu „Barwy szczęścia” widzów czekają dramatyczne wydarzenia. Renata nagle opuści klinikę leczenia uzależnień i dowie się o wyniku licytacji Feel Good. Lokal, w którym pracowała, zostanie sprzedany za ponad milion złotych i trafi w ręce Dominiki. Ta wiadomość zupełnie ją załamie, pogarszając jej i tak trudną sytuację. Jak potoczą się losy bohaterki?

Barwy szczęścia odc. 3378. Renata (Anna Mrozowska)
Barwy szczęścia odc. 3378. Renata (Anna Mrozowska), Marcin Kodur (Oskar Stoczyński) Barwy szczęścia odc. 3378. Renata (Anna Mrozowska), Marcin Kodur (Oskar Stoczyński) Barwy szczęścia odc. 3378. Renata (Anna Mrozowska), Marcin Kodur (Oskar Stoczyński) Barwy szczęścia odc. 3378. Renata (Anna Mrozowska), Marcin Kodur (Oskar Stoczyński)
Galeria zdjęć 11

Barwy szczęścia odcinek 3387: Renata przedawkuje i trafi do szpitala

Od dłuższego czasu bohaterka boryka się z coraz większym uzależnieniem od silnych leków przeciwbólowych, nad którym straciła kontrolę. W 3377. odcinku rozegra się prawdziwy dramat – kobieta przedawkuje środki. Na szczęście z pomocą w porę przyjdzie jej Marcin Kodur. Policjant odnajdzie nieprzytomną partnerkę i natychmiast wezwie karetkę. To zdarzenie będzie punktem zwrotnym i zmusi parę do podjęcia decyzji o leczeniu.

Barwy szczęścia odcinek 3387: Renata wychodzi z ośrodka leczenia uzależnień

Po dramatycznych chwilach Marcin spróbuje uświadomić Renacie, w jak poważnym jest stanie, i namówić ją na odwyk. W efekcie kobieta trafi do zamkniętej placówki, by rozpocząć trudną walkę z nałogiem. Niestety, terapia nie przyniesie szybkiej poprawy, a jej kondycja psychiczna nadal będzie bardzo zła.

W 3387. odcinku „Barw szczęścia” nastąpi zwrot akcji. Renata nieoczekiwanie opuści ośrodek akurat w momencie, gdy Dominika zostanie nową właścicielką Feel Good.

Barwy szczęścia odcinek 3387: Dominika kupuje Feel Good za ponad milion złotych

Wiadomość o sprzedaży lokalu za niebotyczną sumę miliona złotych będzie dla Renaty potężnym ciosem. Kobieta straci miejsce, z którym była silnie związana zarówno zawodowo, jak i emocjonalnie. Co gorsza, jej relacje z nową właścicielką, Dominiką, od dłuższego czasu ulegały pogorszeniu. Problemy z nałogiem Renaty sprawiły, że ich przyjaźń zawisła na włosku. Czy partnerka Sebastiana w ogóle rozważa dalszą współpracę z dawną przyjaciółką?

Wyjście z ośrodka, zamiast przynieść poprawę, wpędzi Renatę w kolejne kłopoty. Walka z uzależnieniem zbiegnie się z osobistymi dramatami, stawiając pod znakiem zapytania jej całą przyszłość.

Barwy szczęścia. Renata w szpitalu po przedawkowaniu! Ewa zbuntuje się przeciwko babci 