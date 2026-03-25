Zmieszali go z błotem, a i tak stał się hitem. Teraz zobaczymy kontynuację

Studiom filmowym powoli kończą się pomysły na wszelkiej maści remake'i, rebooty, sequele i prequele najróżniejszych współczesnych hitów i zaczynają sięgać po produkcje sprzed lat. Tym oto sposobem powrócił "Zakręcony piątek", Diabeł znów ubiera się u Prady, a Megan Fox i Amanda Seyfried ostrzą sobie zęby na kolejną rundę w kontynuacji "Zabójczego ciała". Film wróci po 17 latach, gdy widzowie i krytycy zaczęli być dlań nieco bardziej łaskawi.

"Taki film mało kto widział" - Amanda Seyfried i Sydney Sweeney o "Pomocy domowej"

Od kiczu do kultu

"Zabójcze ciało" (ang. "Jennifer's Body") to film ze styku horroru i komedii, który debiutował w 2009 roku i został absolutnie zmiażdżony przez widzów i krytyków (nawet obecnie ma zaledwie 36% i 47% pozytywnych not w serwisie Rotten Tomatoes), a do tego okazał się finansową klapą. Takie filmy nie dostają kontynuacji, bo wielkim studiom, dla których filmy są maszynką do zarabiania pieniędzy, się to zwyczajnie nie opłaca. Tymczasem stała się rzecz niesłychana, choć nie bezprecedensowa - po latach "Zabójcze ciało" trafiło do streamingu i odzyskało honor.

Dziś widzowie twierdzą, że operujący świadomym kiczem i pastiszem komedio-horror wyprzedził swoje czasy i był nazbyt progresywny dla pierwotnej widowni. To bowiem opowieść o nadmiernej seksualizacji i wykorzystywaniu młodych dziewcząt, przebrana w fatałaszki durnowatej opowiastki o opętaniu przez demona. W końcu dziewczę podnoszące zemstę na swych oprawcach (i całej "płci brzydkiej") to istny potwór w ludzkiej skórze, nieprawdaż?

PRZECZYTAJ TEŻ: Filmy tak skandaliczne, że zakazano ich emisji w wielu krajach

"Zabójcze ciało 2" powstanie. Megan Fox i Amanda Seyfried wrócą w głównych rolach

O sequelu "Zabójczego ciała" mówiło się w kuluarach od dobrych kilku miesięcy. Wspomniała o tym zresztą sama Amanda Seyfried, odtwórczyni jednej z głównych ról, której kariera, za sprawą "Pomocy domowej" i "Testamentu Ann Lee", przechodzi obecnie swoisty renesans. Głos zabrała też reżyserka oryginału, Karyn Kusama, która w październiku rzekła:

Wiem, że [Diablo Cody, scenarzystka "Zabójczego ciała" - przyp. red.] pracuje obecnie nad scenariuszem i nie mogę się doczekać, by usłyszeć, cóż takiego wymyśliła. Znam już zarys fabuły, więc nie zdradzę szczegółów, ale zapowiada się na równie ciekawą i szaloną jazdę, co pierwsza część. I nie mam wątpliwości, że Diablo zrobi z tym coś absolutnie niesamowitego [za: Deadline].

Wciąż były to jednak pogłoski, a brakowało konkretów. Do teraz. Zagraniczne media podają, że Diablo Cody ostatecznie potwierdziła powstanie "Zabójczego ciała 2", jednocześnie sugerując, że Megan Fox i Amanda Seyfried powrócą jako Jennifer i Needy. Ale czy znów będą głównymi bohaterkami? Jak duże role odegrają? Tego niestety nie wiemy.

PRZECZYTAJ TEŻ: Pokochaliście jego "Reniferka", teraz wraca z nowym projektem. Szykuje się jeden z seriali roku

"Zabójcze ciało" - o czym opowiada film i gdzie obejrzeć go online?

"Zabójcze ciało" to opowieść o dwóch przyjaciółkach, które różnią się od siebie niczym dzień od nocy. Jennifer (w tej roli Megan Fox) to szkolna cheerleaderka, królowa balu i mokry sen każdego nastolatka. Do tego, klasycznie, jest wredna i aż nazbyt świadoma swej atrakcyjności fizycznej. Needy (Amanda Seyfried) to zaś typowa kujonica i szkolny "przegryw" (był to jeden z tych przypadków, gdy filmowcy ubrali piękną aktorkę w brzydkie cichy i założyli jej na nos okulary, a następnie usiłowali wmówić nam, że jest "brzydkim kaczątkiem"). Ich życie diametralnie zmienia się, gdy do miasteczka przybywa raczkująca kapela rockowa, w barze wybucha pożar, a Jennifer zaczyna... dosłownie zjadać lokalnych chłopców. Film obejrzycie w Disney+.