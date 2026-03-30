Na Wspólnej odcinki 4190-4192. Kasia uderza w Kalinę. Psychopatka połknie haczyk

Nowe odcinki "Na Wspólnej" przyniosą zwrot akcji z wątku Kasi, Darka i Kaliny, a także nowy potencjalny romans. Żbikowa, z pomocą Anety, zastawi na psychopatkę pułapkę, a ta połknie haczyk ze smakiem i niczego nie będzie podejrzewać. Tymczasem Szulcowie narażą się na niebezpieczeństwo, gdy Wojtek zacznie zamawiać Andżelę, że czas zostać singielką, A Igora zacznie podrywać koleżanka z pracy. A i jego córka na dobre wpakuje się w trójkąt miłosny.

"Na Wspólnej" odc. 4190 - STRESZCZENIE szczegółowe (7 kwietnia)

Honorata i Roman tracą wszystko, oprócz… przyjaciół! Roman już wie, że pensjonat to jedno wielkie pogorzelisko. Tymczasem nieświadoma niczego Honorata planuje remont. Gdy słyszy od męża, że nie ma czego odbudowywać, kompletnie się rozsypuje… Honoratę pociesza Boska, a Edward oddaje Romanowi swoje oszczędności, które zbierał na ślub. Włodek również wspiera przyjaciół – proponuje Hofferom, żeby z nim zamieszkali… Kasia rozpoczyna ryzykowną grę z Kaliną! Kalina – nękana przez Łukasza – zdobywa kolejne pieniądze, żeby go uciszyć. Tymczasem Kasia zaczyna realizować swój plan odwetu na oszustce – wpada zapłakana do kancelarii teścia i żali mu się, że Darek wpadł w szał i ją skrzywdził! Poruszony Andrzej przytula synową... Plan działa – wieczorem do Żbika wydzwania Zakościelna a do Kasi... Kalina! Igor ma randkę z Anią a Julka z... Leonem?! Igora i Smolnego zaskakuje Gwiazda – wprowadza do redakcji uznaną młodą dziennikarkę. Prezes przekazuje Sandrę pod opiekę Nowaka a Krzysztofowi oznajmia, że kobieta jest jego krewną… Sandra próbuje wyciągnąć Igora na drinka, ale ten odmawia – ma dziś randkę z matką swojego syna. Tymczasem Julka idzie z Leonem na sportowy event…

"Na Wspólnej" odc. 4191 - STRESZCZENIE szczegółowe (8 kwietnia)

Cieślik pociągnie na dno… Sławka?! Damian z Roztocką są na policji – Cieślik ma nadzieję, że uzyska dostęp do ekspertyzy danych ze swojego telefonu. Jednak policjanci robią absurdalne uniki... Niespodziewanie okazuje się, że Krupski informuje w mediach o… zaginięciu telefonu Cieślika! Twierdzi, że to robota rodziny Damiana. Komendantka ostrzega Dziedzica, żeby trzymał się z daleka od tej sprawy... Agierowa nie rozpoznaje… własnej córki! Profesor Agier jest bardzo zdenerwowana – dziś neurolodzy zaczynają ją badać. Obie z Łucją boją się najgorszej diagnozy – Alzheimera. Podczas testów przesiewowych okazuje się, że z pamięcią Krystyny jest bardzo źle. Gdy trafia na oddział, kompletnie się gubi – bierze swoją córkę za… pielęgniarkę! Łucja jest załamana... Julka uwodzona przez Leona a Igor przez Sandrę! Kosma ma pretensje do Julki, że lansowała się z raperem Leonem. Nowakównie nie podoba się ton chłopaka. Na Wspólnej czeka na nią Leon – nie ukrywa, że Julka mu się podoba... Tymczasem Igora podrywa Sandra – nowo zatrudniona dziennikarka proponuje mu współpracę i dotyka... jego uda! Jest zła, gdy Nowak stanowczo wyznacza granice…

"Na Wspólnej" odc. 4192 - STRESZCZENIE szczegółowe (9 kwietnia)

Przekręt Kasi zniszczy Darka?! Justyna pyta Żbika, czy był agresywny wobec Kasi. Darek się wypiera – ale tak, że Zakościelna przestaje mu wierzyć! Żbikowi o to chodziło... Kalina łyka haczyk – sugeruje Zakościelnym, żeby zaprosili do siebie Kasię. Żbikowa przychodzi – świetnie odgrywa zalęknioną ofiarę. Nagle wparowuje tam Darek! Agierowa pamięta... jak ratować życie ludzi! Profesor Agier, pacjentka neurologii, wkłada fartuch lekarski i rusza na oddział kardiochirurgii! Trafia tam na nowego pacjenta w ciężkim stanie, u którego Hoffer i Nalepa podejrzewają zawał. Krystyna fachowo osłuchuje serce pacjenta i stawia… zupełnie inną diagnozę! Zszokowani lekarze nie wiedzą, co robić – Agier bierze Lwa i Kamila za niedouczonych studentów! Szulcowie szukają kłopotów?! Andżela prosi Szulca, by – wbrew jej narzeczonemu – dalej przygotowywał ją do egzaminu na prawko. Gangster "Misio" jest wściekły gdy to odkrywa. Tymczasem Wojtek namawia Andżelę, by się uwolniła od narzeczonego! Żaneta chce nagłośnić sprawę prześladowania Damiana i zniszczenia jego auta. Nie wie tylko, jak poradzić sobie z Krupskim – senator rozgłasza, że pedofil-Cieślik czuje się bezkarny!

