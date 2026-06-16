"Na Wspólnej" już nie będzie takie samo. Pożegnamy ikonę serialu?

"Na Wspólnej" - odcinki 4234- 4235 (emisja 22-23 czerwca) sprawią, że jeszcze pożałujemy wielkiego powrotu Zdzisława Muszko. Piotr Cywus był częścią obsady polskiej telenoweli od 2016 roku i grał wesołego sąsiada Romana (Waldemar Obłoza) i Włodka (Mieczysław Hryniewicz), z niebywałym talentem do pakowania siebie i kumpli w kłopoty. Teraz jednak przesadzi.

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"Na Wspólnej" - to już koniec baru u Ziębów?

Jakiś czas temu Zdzisiu zniknął z "Na Wspólnej", ale w nowych odcinkach zalicza wielki powrót, który ucieszył fanów serialu. Wygląda jednak na to, że mogą szybko odszczekać swoje zachwyty - Muszko postanowi bowiem zbojkotować bar u Ziębów, by ikona "Na Wspólnej" przestała istnieć. Przypominamy, że rzeczony bar odgrywa w telenoweli ważną rolę już od pierwszego odcinka. To w nim większość bohaterów dowiedziała się, że Wiktor Brzozowski (Piotr Fronczewski) nie żyje, a potem przez lata lokal przechodził liczne metamorfozy, niemniej zawsze nam towarzyszył. Czy Muszko to zniweczy? I jak właściwie spróbuje tego dokonać? Szczegóły znajdziecie poniżej, w streszczeniach odcinków 4234 i 4235.

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"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4234 (premiera 22 czerwca)

Ślub Brygidy za 2 tygodnie - Remek… szantażuje przyszłą teściową! Remek i Brygida rezerwują w urzędzie termin ślubu już za 2 tygodnie! Gdy młodzi planują listę gości, Klusek słyszy od ukochanej, że Lucyna - przyjaciółka jej matki - jest złodziejką. Remek natychmiast idzie do Jolanty i oskarża ją, że z Lucyną okradły willę jego rodziców! Żąda zwrotu skradzionej biżuterii - inaczej... straci córkę! Andrzej chce wrócić do Warszawy a jego żona uratować... córkę narkomankę! Mąż Basi spotyka się z Danielem i jego córeczką - Andrzej wreszcie normalnie rozmawia z synem. Wyznaje mu, że chce skończyć z pracą na poznańskiej uczelni i wrócić do Warszawy... Tymczasem jego żona przyjeżdża pod adres przysłany przez detektywa - Wiola jest przerażona widząc, w jakim stanie jest jej córka narkomanka! Dramatyczna rozmowa z dziewczyną doprowadza Wiolę do rozpaczy... Muszko odstrasza gości baru na Wspólnej! Włodek dzwoni z Hiszpanii do Honoraty i Zofii - kobiety zapewniają go, że w barze wszystko jest w najlepszym porządku. Niebawem jednak dochodzi do przykrego incydentu - Muszko zamawia pierogi i zaczyna wybrzydzać! Głośną krytyką zniechęca obecnych w barze gości. Jakiś czas później Zdzisław - upewniwszy się, że nie ma świadków - ogląda rury wentylacyjne wychodzące z baru...

"Na Wspólnej" - streszczenie odcinka 4235 (premiera 23 czerwca)

Brygida i Remek rozczarowują rodziców - a ci mają kolejne kłopoty... Brygida oznajmia matce, że jej ślub z Remkiem odbędzie się za rok. Jolanta jest pewna, że powodem jest jej kradzież - przekonuje Lucynę, że muszą zwrócić wszystko, co zrabowały z domu Klusków... Wieczorem Jolanta z poznanym przez aplikację randkową Tobiaszem, spotykają Klusków. Partner Joli przygląda się Milenie i orientuje się, że ją zna - Kluskowa też ma konto w apce randkowej! Jolanta zaciera ręce… Sandra pogrywa ze Smolnym - a on z nią! Smolny zaskoczony – w jego gabinecie czeka żona Gwiazdy i oświadcza, że jest gotowa do stażu. Krzysztof wie, że to gierka Sandry - dlatego czyni ją… opiekunką żony szefa! Wieczorem prezes Gwiazda odwiedza Krzysztofa - nie wie, jak zniechęcić żonę do pracy w redakcji. A bardzo boi się zemsty Sandry, po tym jak ją rzucił... Muszko chce zniszczyć bar?! W barze na Wspólnej pojawiają się mieszkańcy ze skargami - "zapachy" z barowej kuchni przedostają się do ich domów! Okazuje się, że ktoś majstrował przy wentylacji. Roman zamierza zgłosić to na policję... Tymczasem Muszko zbiera podpisy pod petycją o zamknięcie baru Ziębów!

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