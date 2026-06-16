Nowy sezon "Rancza" bez Kusego. Ilona Ostrowska zdradza, co czeka Lucy w dworku

Nowe odcinki serialu "Ranczo" bez Kusego. Decyzja reżysera

Jedenasty sezon produkcji zadebiutuje pod nowym podtytułem, ale do czasu telewizyjnej premiery cała ekipa rygorystycznie pilnuje tajemnic fabularnych. Z informacji napływających z planu zdjęciowego jasno jednak wynika, że w życiu Lucy nie pojawi się już Kusy. Twórcy definitywnie zrezygnowali z poszukiwania zastępstwa dla zmarłego 27 lutego 2020 roku Pawła Królikowskiego, który przez lata wcielał się w ukochanego głównej bohaterki.

Decyzję tę oficjalnie potwierdził w mediach społecznościowych główny reżyser formatu, Wojciech Adamczyk. Za pośrednictwem Facebooka stanowczo przekazał, że nikt nie przejmie roli uwielbianego przez widzów Kusego, a żelazna zasada ta dotyczy także innych nieżyjących już aktorów z dawnej obsady.

„- Drodzy Ranczersi! Obiecałem kiedyś, że w nowym »Ranczu« nie będziemy zastępować Wspaniałych Kolegów Aktorów, którzy zakończyli swoją ziemską wędrówkę. I słowa danego dotrzymuję, możecie mi wierzyć! Z ranczerskim pozdrowieniem!" - napisał reżyser w oświadczeniu na Facebooku.

Scenarzyści nie zdecydowali się również na klasyczne uśmiercenie samego bohatera, co sprawia, że jego dalsze serialowe losy wciąż pozostają otwarte i nieznane. Mimo fizycznego braku Kusego u boku żony, w słynnym dworku w Wilkowyjach nadal będzie można bardzo wyraźnie odczuć jego obecność. Sobotnia wizyta ekipy programu „Pytanie na śniadanie" z 13 czerwca na planie zdjęciowym ujawniła, że wnętrza domu Lucy zostaną wręcz wypełnione fotografiami jej męża, co pozwoli zachować jego ducha w produkcji.

Ilona Ostrowska zapowiada ogromną rewolucję w życiu serialowej Lucy

Odtwórczyni głównej roli z ogromnym entuzjazmem podchodzi do wznowienia prac nad komediową produkcją, w której debiutowała latem 2005 roku. Od czasu finału dziesiątej serii minęła już cała dekada, a najnowsza odsłona „Zemsta wiedźm" bezpośrednio nawiąże do dalszych perypetii mieszkańców uwielbianej wsi. Amerykanka ponownie znajdzie się w absolutnym centrum lokalnych wydarzeń, a w swoich ambitnych działaniach będzie mogła polegać nie tylko na grupie starych przyjaciół, ale nawet na pomocy samego prezydenta Pawła Kozioła, w którego wciela się niezastąpiony Cezary Żak.

„- Co wydarzy się u Lucy? Tutaj powiem »pomidor«. Na pewno dużo fajnych rzeczy, na pewno rewolucja i jak to ona, działaczka, wywróci świat do góry nogami. Obiecuję... A resztę to zapraszam przed ekrany. Nie wiem jeszcze kiedy, wydaje mi się, że chyba jesienią. Nie mam pojęcia... Dzisiaj przy stole w dworku Lucy mamy obrady, ważne narady, związane z przyszłością Wilkowyj i w ogóle na szerszą skalę narad. Ale jakie to będą narady, to naprawdę nie mogę zdradzić..." - powiedziała Ilona Ostrowska w rozmowie z reporterami programu „Pytanie na śniadanie".

Kiedy telewizyjna premiera jedenastego sezonu serialu "Ranczo"?

Z najnowszych ustaleń przekazanych przez produkcję wynika, że kontynuacja komediowego hitu będzie składać się ostatecznie z sześciu całkowicie nowych odcinków. Telewizja Polska najprawdopodobniej zaprezentuje powrót bohaterów do Wilkowyj na antenie TVP1 jesienią 2026 roku, dając fanom powód do długiego odliczania.

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