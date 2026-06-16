Paweł Kozioł jako ustępujący prezydent w nowym sezonie "Rancza". Czeka go niezwykłe spotkanie

Powrót do Wilkowyj. Prezydent Kozioł kończy kadencję

Cezary Żak powróci w podwójnej roli w nowej odsłonie kultowej produkcji. Tym razem jednak jeden z jego bohaterów, były wójt Paweł Kozioł, będzie piastował stanowisko prezydenta Polski. Widzowie z pewnością pamiętają finałowy odcinek 10. serii, w którym podczas świąt Bożego Narodzenia lider Polskiej Partii Uczciwości wygrał wybory prezydenckie, stosując w kampanii dość dyskusyjne metody. Zwycięstwo to było wielkim triumfem zarówno dla Kozioła, jak i dla jego wiernego doradcy, Arkadiusza Czerepacha (w tej roli Artur Barciś).

Akcja 11. sezonu "Rancza", który powróci na antenę TVP po dziesięciu latach, rozpocznie się pod koniec drugiej kadencji prezydenta. Kozioł będzie musiał przygotować się na opuszczenie Pałacu Prezydenckiego. Jego powrót do rodzinnych Wilkowyj okaże się sporym zaskoczeniem, gdyż zastanie tam zupełnie inną rzeczywistość niż ta, którą zapamiętał przed wyjazdem do Warszawy.

Braterskie starcie w nowym sezonie "Rancza". Biskup w szoku

Nowa seria przyniesie kolejne konfrontacje między braćmi – ustępującym prezydentem a biskupem Piotrem Koziołem. Nie ma co liczyć na trwałe pojednanie bliźniaków. Według słów Cezarego Żaka, ich spotkanie po latach będzie punktem zwrotnym dla obu postaci, a biskup będzie niezwykle zaskoczony postawą swojego brata po dwóch kadencjach prezydentury.

– Będzie prezydent Kozioł i będzie biskup, będą prawie wszystkie postaci. Prawie cała ekipa się nie zmieniła. Kilka osób jest tylko nowych. Opowiadamy ostatni miesiąc drugiej kadencji prezydentury Kozioła i on jakby wraca do swoich dawnych Wilkowyj. Zastaje obraz dziwny... Biskup robi coraz szersze oczy na to, jaką osobą okaże się jego brat – prezydent

"Zemsta wiedźm": Zmieniona babka zielarka w nowych odcinkach

Znaczącą postacią w życiu prezydenta Kozioła po jego powrocie na wieś będzie babka zielarka. Kobieta również przejdzie wyraźną metamorfozę, co zapowiada sam podtytuł nowego sezonu: "Zemsta wiedźm". Znachorka, dawniej mieszkająca na uboczu i pomagająca okolicznym mieszkańcom, choć nazywana przez niektórych wiedźmą, zyska zupełnie nowe oblicze i spore wpływy.

"Pełna kontrola nad kolegą. Babka posiada moc!"

Słowa Grażyny Zielińskiej opublikowane na Instagramie zapowiadają intrygujące wątki z udziałem jej bohaterki. Wojciech Adamczyk, reżyser serialu, w rozmowie z "Pytaniem na śniadanie", zdradził z kolei, że nowa odsłona produkcji skłoni do refleksji nad współczesną sytuacją w Polsce, oferując nieco inną perspektywę niż dotychczas.

– Pojawią się nowi bohaterowie, pojawią się nowe tematy, pojawią się czary i magia w większej ilości, bo one bywały w Wilkowyjach. Pojawią się wątki sensacyjne, też w większym natężeniu niż dotychczas. I pojawi się bardzo wyraźna refleksja na tematy związane z obecną Polską i Polkami. Ona może być tym razem troszeczkę dotkliwa, ale mam nadzieję trafna i dająca do myślenia. "Ranczo" jak zwykle będzie się starało poprzez rozrywkę, uśmiech porozmawiać z widzami na tematy, które wszystkich interesują.