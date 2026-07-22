"Na Wspólnej". Basia uderza w Smolnego! Będzie pewna, że przyzna się do zdrady, tymczasem ujawni szokującą tajemnicę

"Na Wspólnej" - Basia organizuje zasadzkę na Smolnego, która wymyka jej się spod kontroli

W nowych odcinkach "Na Wspólnej" scenarzyści wymyślili sobie wątek domniemanej zdrady. Basia zaczęła podejrzewać Krzysztofa o romans z Gwiazdową, a każdy kolejny ruch Smolnego tylko utwierdzał ją w tym błędnym przekonaniu. W 4254. odcinku (emisja 29 lipca) nastąpi jednak przełom. Basia spotka się z Gwiazdą, który również będzie przekonany, że jego żona zdradziła go ze Smolnym. Razem dojdą do wniosku, że czas wytoczyć ciężkie działa i zorganizować konfrontację. To, co usłyszy Basia kompletnie ją zmiecie. Przystawiony do muru Krzysztof nie będzie miał wyjścia i wyzna jej prawdę - o tym, że odkrył kryminalny proceder, w który wplątał się jej były mąż, Andrzej.

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"Na Wspólnej", odcinek 4254 - streszczenie

Basia doprowadza do konfrontacji ze Smolnym i Marceliną – dowiaduje się prawdy o Andrzeju! Smolny spędza noc w w swoim biurze. Od rana dzwoni do żony, ale ta odrzuca połączenia. Przed pracą Basię dopada Gwiazda - też wie, że Marcelina i Krzysztof mają romans. Basia uważa, że konieczna jest konfrontacja! Podczas niej Smolny nie ma wyjścia - mówi Basi prawdę o handlu dyplomami i zamieszanym w proceder... jej byłym mężu! Igor chce pomóc Julce ale ona myśli tylko o narkotykach! Igor umawia córkę do psychologa - chce jej pomóc. Julka zbywa temat - jutro są urodziny Maćka i musi kupić mu prezent. Okazuje się, że Leon ma super bluzę dla Maćka - Nowakówna korzysta z okazji i pieniądze na prezent bierze dla siebie. Nocą próbuje wymknąć się z domu po narkotyki! Bergowie kontrolowani – czy Junior zniweczy ich starania?! Do Bergowej przychodzi dziś na kontrolę kuratorka - dla całej ich rodziny to bardzo stresujące. Pani Mączyk chce pomóc ale Junior - wciąż zły na Elizę za zdradę taty – podczas rozmowy z kuratorką wybucha! Tymczasem Jarek jest na randce z Wrońską. Kobieta obserwuje roztargnienie Berga, który czeka na wiadomość od Elizy. Czy to zniechęci Martynę?

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