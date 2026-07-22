"Panna młoda" to nowość na antenie TVP2. Turecki serial wystartował nad Bosforem w 2024 roku, a do Polski zawitał 20 stycznia 2026, zastępując w oknie emisyjnym "Miłość i nadzieję". Co tym razem czeka bohaterów? W streszczeniu zdradzamy, co wydarzy się w 162. odcinku.

"Panna młoda" odc. 162 - streszczenie. Emisja 4 sierpnia 2026

Szczegółowe streszczenie 162. odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" prezentuje się następująco: Derya dowiaduje się od Cihana, że Hancer jest w ciąży. Mahmut chce się rozmówić z Melihem. Derya tłumaczy Cemilowi, że nie powinien wydawać Hancer za mąż. Melih pomaga Hancer uciec z domu brata. Mukadder nie chce tulić wnuka.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Panna młoda" odc. 163. Cemil dostaje szału po ucieczce Hancer. Omal nie spali rezydencji!

"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

W głównych rolach występują Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. W obsadzie znaleźli się również:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Sonda "Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...? Hancer Cihan Cemil Beyza Mukkader Nusret Yonca Ktoś inny

"Panna młoda" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?

"Panna młoda" to jeden z tych dłuższych tureckich seriali. Na obecną chwilę liczy on trzy sezony, na które składa się aż 325 odcinków. A że każdy trwa po około 2 godziny, w Polsce zostaną one pocięte i ich liczba zwiększy się mniej więcej dwukrotnie. Należy też pamiętać, że emisja w Turcji wciąż trwa, więc nie wiemy, ile odcinków ostatecznie liczyć będzie "Panna młoda". Na finał w Polsce poczekamy jednak z pewnością bardzo długo - szykuje się nawet kilkuletnia przygoda z Hançer i Cihanem.

PRZECZYTAJ TEŻ: Koniec wielkiej przyjaźni w "M jak miłość"? Kasia pożegna Anetę i zyska nową znajomą