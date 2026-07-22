Ta polska komedia to absolutne cudeńko. Zaraz obejrzycie ją w domu

Historia Eli i Józka, przedstawiona w filmie "Dalej jazda!", których prozaiczna codzienność nabrała niesamowitego tempa, gdy postanowili wyruszyć w sentymentalną, pełną przygód podróż przez Polskę, ujęła widzów szczerością, humorem i wartką akcją. W przygotowaniach do tej szalonej eskapady wspierała ich wnuczka Justyna oraz nieco zgryźliwy, ale niezwykle barwny sąsiad, Antoni Kryska. Pierwsza część filmowych przygód rodziny Gugulaków stanowiła połączenie klasycznej komedii i poruszającego wątku przemijania oraz celebrowania dojrzałej miłości.

"Dalej jazda 2" udowadnia, że kontynuacje potrafią być o niebo lepsze od oryginałów

"Dalej jazda 2" podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej i przynosi jeszcze więcej emocjonalnych zwrotów akcji. Józiek i Ela podejmują przełomową decyzję: planują stanąć na ślubnym kobiercu. Przygotowania do uroczystości zmieniają się w serię nieoczekiwanych wpadek – zaginięcie panny młodej to tylko początek zamieszania. W tle poszukiwań Andrzej walczy o uratowanie swojego małżeństwa z Basią, a Sebuś próbuje zebrać się na odwagę i oświadczyć Justynie. Wszystko to prowadzi do zabawnego i niezwykle pokrzepiającego finału

"Dalej jazda 2" to szalenie zabawna komedia, która nie stroni też od cięższych emocjonalnie momentów, gdy łzy same cisną się do oczu, a przy tym ani przez moment nie jest "krindżowa" i do ostatniej sekundy zachowuje odpowiednie tempo (czyli bez przynudzania). Duża w tym zasługa zarówno scenariusza Mariusza Kuczewskiego i Marcina Baczyńskiego, jak i aktorów, spośród których absolutnie każdy posiada odpowiedni komediowy timing i wyczucie. A Józef Gugulak w wykonaniu Mariana Opani to prawdziwa ikona współczesnej polskiej komedii - pisałam w swojej recenzji.

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"Dalej jazda 2" - obsada filmu

Podobnie jak w pierwszej części filmu, na ekranie ponownie pojawi się aktorski duet: Marian Opania oraz Małgorzata Rożniatowska, którym partneruje Wiktor Zborowski. W drugiej części obsadę zasilą również znane nazwiska polskiego kina i telewizji, wśród których znajdują się Anita Sokołowska, Julia Wieniawa, Mariusz Drężek oraz Bartłomiej Firlet. Za reżyserię "Dalej jazda! 2" odpowiada ponownie Mariusz Kuczewski, który przy kontynuacji współpracował scenariuszowo z Marcinem Baczyńskim.

"Dalej jazda 2" online. Gdzie obejrzeć polską komedię?

"Dalej jazda 2" debiutuje w CANAL+ już w sobotę, 25 lipca. W bibliotece serwisu dostępna jest również pierwsza część serii. (informacja prasowa)

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