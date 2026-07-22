Koniec wielkiej przyjaźni w "M jak miłość"? Kasia pożegna Anetę i zyska nową znajomą

Mroczne sekrety Kasi zniszczą jej przyjaźń z Anetą w "M jak miłość"!

Po letniej przerwie w "M jak miłość" widzowie mogą być świadkami definitywnego rozpadu relacji między Kasią a Anetą. Chodakowska już wcześniej z trudem znosiła konieczność utrzymywania bolesnych tajemnic swojej przyjaciółki przed mężami, Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) i Mariuszem (Mateusz Mosiewicz).

Sytuację dodatkowo komplikuje postawa samej Kasi, która kategorycznie odmawiała wyjawienia prawdy. Przypomnijmy, że utrzymanie sekretu doprowadziło Sanocką do ruiny finansowej przez szantaże Anki (Katarzyna Russ). Kulminacją jej desperacji był moment, gdy w finale poprzedniego sezonu musiała spędzić noc z Sowińskim (Mikołaj Krawczyk), by uchronić się przed jego zdemaskowaniem.

Kasia pójdzie na całość! Bezwzględna decyzja po wakacjach w "M jak miłość"

Nowe odcinki przyniosą kolejne żądania ze strony Aleksandra. Mężczyzna będzie naciskał na Kasię, oczekując wsparcia w planie wyeliminowania Olka (Maurycy Popiel). Sanocka podda się presji szefa, ryzykując ostateczną utratę zaufania i wybaczenia ze strony Anety, która może ją wydać.

Mimo świadomości konsekwencji, po przerwie wakacyjnej Kasia podejmie bezwzględne działania. Choć na początku jej wybory przysporzą jej cierpienia, ostatecznie nie zamierza zbyt długo rozmyślać nad swoimi decyzjami.

Kto zastąpi Anetę? Nowa lekarka u boku Kasi w "M jak miłość"!

Wszystko wskazuje na to, że luka po Anecie szybko zostanie wypełniona. W nowym sezonie "M jak miłość" u boku Kasi pojawi się nowa postać. Paulina Lasota za pośrednictwem Instagrama opublikowała zdjęcie z Anną Bieżyńską, zapowiadając jej debiut w serialu. To spotkanie zwiastuje kolejne zawirowania w życiu Sanockiej.

Nawet, jeśli Aneta ostatecznie zerwie z nią kontakt, zakłamana Kasia nie zostanie osamotniona. Nowa bohaterka, podobnie jak Sanocka, będzie wykonywać zawód lekarki, co zapewni Kasi stałe towarzystwo zarówno na oddziale szpitalnym, jak i w życiu prywatnym.

- Wpadłam na plotki do Lasotki 🤍