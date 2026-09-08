W poprzednim odcinku doktor Jakubek nagle źle poczuł się na dyżurze. Był przekonany, że ma zawał, więc przerwał pracę. Oliwia została sama i musiała przeprowadzić ryzykowną operację kobiety z ciężkim urazem wątroby. Później zajęła się też Zbyszkiem, zakompleksionym chłopakiem, który pod wpływem narkotyków rozbił sobie głowę. Doktor Jacyno coraz mocniej zauroczył się piękną koleżanką. Blanka pomogła samotnej matce, której poród się opóźniał, oraz wsparła Zuzię po jej wyznaniu, że chce znów zajść w ciążę. Po pracy Milewska pokłóciła się z mężem, gdy ten przyjechał po małą Ninę ze śladami pobicia na twarzy. Wkrótce jednak małżonkowie doszli do porozumienia. Następnego dnia, podczas spaceru Blanki z córką, rozegrał się dramat. Co wydarzy się dalej?

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„Na dobre i na złe” odcinek 997 - streszczenie

Zrozpaczona Blanka przez kolejne godziny będzie szukać małej Niny. Policjanci z komendy wojewódzkiej, Dorota Kowal i Radosław Biegun, poprowadzą intensywne śledztwo w sprawie porwania dziewczynki. Gdy na miejscu pojawi się Mario, od razu znajdzie się wśród głównych podejrzanych. Matylda wyzna Falkowiczowi, że ma nowego chłopaka, a profesor postanowi go poznać. Dziewczyna zaprosi ukochanego na rodzinną kolację, na którą przyjdzie także Michał. Falkowicz odkryje, że ratownik Dariusz jest od Matyldy starszy o kilkanaście lat. Profesor z trudem zapanuje nad emocjami. Do Leśnej Góry trafią też kierowca po wypadku, któremu grozi amputacja nogi, oraz seniorka ze zwężeniem tętnicy szyjnej. To właśnie jej Milewska pomogła tuż przed zaginięciem Niny.

„Na dobre i na złe” odcinek 997 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

997. odcinek „Na dobre i na złe” zostanie wyemitowany 16 września 2026 roku w TVP2. Początek o godzinie 20:50. Blanka będzie wtedy walczyć o odnalezienie Niny, a Falkowicz pozna nowego chłopaka Matyldy. To spotkanie wywoła w profesorze silne emocje.

„Na dobre i na złe” - opis serialu i obsada

„Na dobre i na złe” to polski serial medyczno-obyczajowy, emitowany w TVP2 od 1999 roku. Jego bohaterowie pracują w szpitalu w Leśnej Górze, gdzie każdego dnia pomagają pacjentom i mierzą się z trudnymi decyzjami. Medyczne przypadki przeplatają się z ich prywatnym życiem, związkami, przyjaźniami i rodzinnymi konfliktami. Lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy stają przed kolejnymi diagnozami, operacjami i wymagającymi dyżurami. Leśna Góra to miejsce pełne zawodowej odpowiedzialności, ludzkich słabości i nadziei na ratunek. W serialu występują m.in.:

Michał Żebrowski jako profesor Andrzej Falkowicz

Mateusz Janicki jako Michał Wilczewski

Pola Gonciarz jako Blanka Milewska

Amelia Czaja jako Matylda Smuda

Aleksandra Grabowska jako Gloria Krasucka

Tomasz Ciachorowski jako Maksymilian Beger

Emilia Komarnicka-Klynstra jako Agata Woźnicka

Aleksandra Hamkało jako Julia Burska

Piotr Głowacki jako Artur Bart

Piotr Garlicki jako Stefan Tretter

Katarzyna Skrzynecka jako Alina Fisher

Marcin Zacharzewski jako Borys Jakubek

Marcin Urbanke jako Tadeusz Borucki

Filip Bobek jako Marcin Molenda

Paulina Gałązka jako Dominika Grec

Mateusz Damięcki jako Krzysztof Radwan