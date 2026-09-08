W poprzednim odcinku Beyza zwolniła Gulsum. Engin próbował wytropić tajemniczą pacjentkę, lecz mimo starań nie zbliżył się do rozwiązania zagadki. Kiedy padł pomysł wspólnej kolacji, Cemil stanowczo odmówił. Zaproszenie przyjęli za to Engin i Sila. Co wydarzy się podczas ich spotkania?

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„Panna młoda” odcinek 198 - streszczenie

Engin i Sila szykują się do wspólnej kolacji. Do altany stopniowo schodzą się wszyscy zaproszeni goście. Już od pierwszych chwil czuć, że między niektórymi osobami jest napięcie. Gdy wszyscy zasiądą do stołu, spokojna rozmowa szybko przerodzi się w konflikty i drobne rozgrywki.

„Panna młoda” odcinek 198 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

198. odcinek serialu „Panna młoda” zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września 2026 roku. Początek emisji zaplanowano na godzinę 17:20. Serial będzie można oglądać na antenie TVP2. Tego dnia Engin i Sila spotkają się z zaproszonymi gośćmi przy wspólnym stole.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hançer, sierocie, która opiekuje się chorym bratem. Dziewczyna zgadza się na małżeństwo z Cihanem, jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, by opłacić leczenie brata. Po przeprowadzce do rezydencji męża odkrywa, że mieszka tam również jego była żona, Beyza. Mukadder chce odesłać Hançer po narodzinach wnuka, lecz między nią a Cihanem rodzi się uczucie. Cihan jest gotów rzucić wyzwanie całemu światu dla ukochanej. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin