Liga Mistrzów: Najlepsi strzelcy w historii. Kto na czele?

Rekordziści wszech czasów

Cristiano Ronaldo pozostaje niedoścignionym rekordzistą pod względem liczby goli strzelonych w piłkarskiej Lidze Mistrzów, z dorobkiem 140 trafień. Drugie miejsce w tym prestiżowym zestawieniu zajmuje Argentyńczyk Lionel Messi, który zdobył 129 bramek.

Trzecią pozycję, z wynikiem 109 goli, zajmuje polski napastnik Robert Lewandowski, uzupełniając tym samym elitarną grupę zawodników z trzycyfrowym dorobkiem. Warto zaznaczyć, że cała wspomniana trójka występuje obecnie w klubach poza Europą, co oznacza, że ich dorobek w tych rozgrywkach raczej się nie powiększy.

Kto może poprawić swój bilans?

Wśród piłkarzy, którzy nadal mają szansę na poprawienie swojego strzeleckiego dorobku w trwającym sezonie, najwyżej sklasyfikowany jest Francuz Kylian Mbappe. Zawodnik, reprezentujący obecnie barwy Realu Madryt, znajduje się na szóstym miejscu w ogólnym zestawieniu.

Mbappe ma na swoim koncie dotychczas 70 trafień w tych elitarnych rozgrywkach. To sprawia, że jest głównym kandydatem do awansu w klasyfikacji najlepszych strzelców, jeśli utrzyma swoją skuteczność w nadchodzących tygodniach.