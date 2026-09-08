Liga Mistrzów: Najlepsi strzelcy w historii. Kto na czele?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-08 6:17

Cristiano Ronaldo utrzymuje pozycję lidera w rankingu najlepszych strzelców w historii piłkarskiej Ligi Mistrzów. Obok niego na podium znajduje się Robert Lewandowski. Zobacz, jak prezentuje się czołówka Ligi Mistrzów.

Liga Mistrzów Najlepsi st.jpg
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Nogi piłkarza w czarnych butach uderzają w piłkę na trawiastym boisku. Z murawy wylatuje ziemia i trawa.

Rekordziści wszech czasów

Cristiano Ronaldo pozostaje niedoścignionym rekordzistą pod względem liczby goli strzelonych w piłkarskiej Lidze Mistrzów, z dorobkiem 140 trafień. Drugie miejsce w tym prestiżowym zestawieniu zajmuje Argentyńczyk Lionel Messi, który zdobył 129 bramek.

Trzecią pozycję, z wynikiem 109 goli, zajmuje polski napastnik Robert Lewandowski, uzupełniając tym samym elitarną grupę zawodników z trzycyfrowym dorobkiem. Warto zaznaczyć, że cała wspomniana trójka występuje obecnie w klubach poza Europą, co oznacza, że ich dorobek w tych rozgrywkach raczej się nie powiększy.

Kto może poprawić swój bilans?

Wśród piłkarzy, którzy nadal mają szansę na poprawienie swojego strzeleckiego dorobku w trwającym sezonie, najwyżej sklasyfikowany jest Francuz Kylian Mbappe. Zawodnik, reprezentujący obecnie barwy Realu Madryt, znajduje się na szóstym miejscu w ogólnym zestawieniu.

Mbappe ma na swoim koncie dotychczas 70 trafień w tych elitarnych rozgrywkach. To sprawia, że jest głównym kandydatem do awansu w klasyfikacji najlepszych strzelców, jeśli utrzyma swoją skuteczność w nadchodzących tygodniach.

Rolki