Wielkoszlemowy US Open. Zakończono poniedziałkowe mecze 1/8 finału kobiet

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-08 7:15

W poniedziałek rozegrano kolejne spotkania czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Rywalizacja w 1/8 finału singla kobiet przyniosła ostateczne rozstrzygnięcia, które zamknęły kolejny etap drabinki w Nowym Jorku.

Nogi tenisistki biegnącej po niebieskim korcie. O wynikach 1/8 finału turnieju US Open przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Zbliżenie na nogi osoby biegnącej po niebieskim korcie tenisowym obok rakiety i piłki.

Wyniki 1/8 finału US Open

Poniedziałkowe mecze wyłoniły kolejne zawodniczki, które zaprezentują się w ćwierćfinale. Czwarta runda singla kobiet na nowojorskich kortach to kluczowy moment dla dalszych losów turnieju.

Rozgrywki wielkoszlemowe w Stanach Zjednoczonych nieubłaganie wkraczają w decydującą fazę. Zakończenie poniedziałkowej rywalizacji w 1/8 finału pozwala na ułożenie pełnej pary ćwierćfinałowych starć.

Co oznacza awans w turnieju?

Przejście przez czwartą rundę to gwarancja udziału w najważniejszych spotkaniach całego wydarzenia. Prestiżowy US Open na kortach twardych jest tradycyjnie ostatnią lewą wielkoszlemową w kalendarzu tenisowym.

Ostateczne wyniki poniedziałkowych meczów singlistek zamknęły ważny rozdział tegorocznej edycji. Awans do najlepszej ósemki turnieju to dla każdej ze startujących zawodniczek ogromny sukces sportowy.

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