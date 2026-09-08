Wielkoszlemowy US Open. Zakończono poniedziałkowe mecze 1/8 finału kobiet

Wyniki 1/8 finału US Open
Poniedziałkowe mecze wyłoniły kolejne zawodniczki, które zaprezentują się w ćwierćfinale. Czwarta runda singla kobiet na nowojorskich kortach to kluczowy moment dla dalszych losów turnieju.
Rozgrywki wielkoszlemowe w Stanach Zjednoczonych nieubłaganie wkraczają w decydującą fazę. Zakończenie poniedziałkowej rywalizacji w 1/8 finału pozwala na ułożenie pełnej pary ćwierćfinałowych starć.
Co oznacza awans w turnieju?
Przejście przez czwartą rundę to gwarancja udziału w najważniejszych spotkaniach całego wydarzenia. Prestiżowy US Open na kortach twardych jest tradycyjnie ostatnią lewą wielkoszlemową w kalendarzu tenisowym.
Ostateczne wyniki poniedziałkowych meczów singlistek zamknęły ważny rozdział tegorocznej edycji. Awans do najlepszej ósemki turnieju to dla każdej ze startujących zawodniczek ogromny sukces sportowy.