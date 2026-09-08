Liga Mistrzów 2026/27. Ilu Polaków zagra w fazie zasadniczej?

Gdzie zagra najwięcej Polaków?

Największa grupa polskich zawodników będzie reprezentować barwy FC Porto. Zespół ten zgłosił trzech naszych rodaków: Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora oraz Oskara Pietuszewskiego. Bednarek obecnie pauzuje z powodu zawieszenia za czerwoną kartkę z ubiegłego sezonu Ligi Europy. Dodatkowo, w kadrze czeskiej Slavii Praga znaleźli się Oskar Kubiak i Wiktor Nowak.

Stawkę biało-czerwonych uzupełniają Matty Cash z Aston Villi, Jakub Moder grający dla Feyenoordu Rotterdam, Tymoteusz Puchacz z Sabah Baku oraz Michał Skóraś reprezentujący RC Lens. W zespole francuskim zabraknie kontuzjowanego Maika Nawrockiego, który pauzuje z powodu poważnego urazu kolana.

Kto jest najbardziej doświadczony?

Grono polskich piłkarzy w tegorocznej edycji zamykają najbardziej doświadczeni zawodnicy. W barwach Barcelony występuje 36-letni rezerwowy bramkarz, Wojciech Szczęsny. Cztery lata młodszy Piotr Zieliński reprezentuje z kolei Inter Mediolan.

Dla Zielińskiego tegoroczne występy będą kontynuacją bogatej kariery w europejskich pucharach. Pomocnik ten rozegrał do tej pory 61 spotkań w Lidze Mistrzów, w których udało mu się zdobyć osiem bramek dla swoich drużyn.