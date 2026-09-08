"Felicita": streszczenie odcinka 6

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-08 7:30

W 6. odcinku „Felicity” Oliwia angażuje się w protest, który szybko przybiera niebezpieczny obrót. Zośka dowiaduje się, że jej córka znalazła się w poważnych kłopotach, i natychmiast rusza jej na pomoc. Na komisariacie liczy się każda chwila, ale Ewka wie, jak działać. Czy Oliwia wyjdzie z tej sytuacji bez konsekwencji?

Oliwia i Davide siedzą blisko siebie na skalistym wybrzeżu w Polignano. O losach bohaterów serialu przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

Po burzliwej kolacji u Giulii Zośka wróciła myślami do swojego pierwszego pobytu w Polignano i zaręczyn z Kamilem. Nocą usiadła na tej samej plaży, ale nie potrafiła pogodzić się z tym, czego dowiedziała się po śmierci męża. Zapłakana zadzwoniła do Ewki, a następnego dnia postanowiła wrócić do Polski i odnaleźć dokumenty dotyczące domu Giulii. Przed wyjazdem Oliwia spotkała się z Davide, a ich rozmowa zakończyła się pierwszym pocałunkiem. W pensjonacie Zośka przypadkiem poznała Stellę, babcię Marco, która bardzo przeżywała rozwód wnuka. Marco dał Zośce do zrozumienia, że żałuje jej wyjazdu i chciałby, żeby wróciła. Po powrocie do Warszawy Zośka opowiedziała Jagodzie i Ewce o domu w Polignano, a kobiety zaczęły szukać dokumentów Kamila. Tymczasem Giulia przyznała sąsiadkom, że powiedziała Zośce prawdę o domu. Plotka błyskawicznie obiegła całe miasteczko.

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„Felicita” odcinek 6 - streszczenie

Oliwia weźmie udział w proteście przed siedzibą związku łowieckiego. W pewnym momencie dojdzie do szarpaniny, a dziewczyna upadnie w tłumie. Razem z innymi aktywistami trafi potem na komisariat. Zośka dowie się o wszystkim po pracy i w panice pojedzie po córkę. Na miejscu Ewka, jako prawniczka, zakwestionuje podstawy zatrzymania i doprowadzi do wypuszczenia młodych ludzi. Zośka będzie wstrząśnięta, ale zamiast urządzać Oliwii awanturę, powie jej, że jest z niej dumna. Nie przestanie też szukać prawdy o domu. W firmie Kamila zapyta jego wspólnika Piotra o posiadłość i o Nico. Piotr będzie udawał zaskoczonego, lecz Zośka mu nie uwierzy i zażąda wglądu w dokumenty. W domu Oliwia wyzna matce, że zabolał ją domek na drzewie, który ojciec zbudował dla Nico. Sama od dawna marzyła o takim miejscu, a Zośka spróbuje ją pocieszyć.

„Felicita” odcinek 6 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

6. odcinek „Felicita” zostanie wyemitowany w środę, 16 września 2026 roku, o godzinie 20:30 w TVP1. Zośka ruszy wtedy na komisariat po Oliwię. Później zażąda od Piotra dostępu do dokumentów dotyczących domu.

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„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinnych tajemnicach, miłości i próbie odnalezienia szczęścia po życiowej tragedii. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po tragicznej śmierci męża Kamila próbuje poukładać życie swoje i nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Apulii, gdzie odkrywają, że mężczyzna miał we Włoszech drugie życie. Na miejscu wychodzą na jaw sekrety związane z Giulią, małym Nico i skomplikowanym spadkiem. W tej historii ważne są żałoba, przebaczenie, pierwsza miłość Oliwii oraz próba rozpoczęcia wszystkiego od nowa mimo bólu i poczucia zdrady. W serialu występują m.in.:

  • Laura Breszka jako Zośka
  • Klementyna Karnkowska jako Oliwia
  • Dawid Ogrodnik jako Kamil
  • Oriana Celentano jako Giulia
  • Alessandro Parrello jako Marco
  • Francesco Petit jako Davide
  • Monika Mariotti jako Francesca
  • Jan Arlotti jako Enzo
  • Anna Dereszowska jako Ewka
  • Dominika Bednarczyk
  • Radosław Krzyżowski
  • Anna Moskal
  • Piotr Polk
  • Eugenio Ricciardi
  • Alessandro Bressanello
Felicita: odcinki 4-6
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