Po burzliwej kolacji u Giulii Zośka wróciła myślami do swojego pierwszego pobytu w Polignano i zaręczyn z Kamilem. Nocą usiadła na tej samej plaży, ale nie potrafiła pogodzić się z tym, czego dowiedziała się po śmierci męża. Zapłakana zadzwoniła do Ewki, a następnego dnia postanowiła wrócić do Polski i odnaleźć dokumenty dotyczące domu Giulii. Przed wyjazdem Oliwia spotkała się z Davide, a ich rozmowa zakończyła się pierwszym pocałunkiem. W pensjonacie Zośka przypadkiem poznała Stellę, babcię Marco, która bardzo przeżywała rozwód wnuka. Marco dał Zośce do zrozumienia, że żałuje jej wyjazdu i chciałby, żeby wróciła. Po powrocie do Warszawy Zośka opowiedziała Jagodzie i Ewce o domu w Polignano, a kobiety zaczęły szukać dokumentów Kamila. Tymczasem Giulia przyznała sąsiadkom, że powiedziała Zośce prawdę o domu. Plotka błyskawicznie obiegła całe miasteczko.

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„Felicita” odcinek 6 - streszczenie

Oliwia weźmie udział w proteście przed siedzibą związku łowieckiego. W pewnym momencie dojdzie do szarpaniny, a dziewczyna upadnie w tłumie. Razem z innymi aktywistami trafi potem na komisariat. Zośka dowie się o wszystkim po pracy i w panice pojedzie po córkę. Na miejscu Ewka, jako prawniczka, zakwestionuje podstawy zatrzymania i doprowadzi do wypuszczenia młodych ludzi. Zośka będzie wstrząśnięta, ale zamiast urządzać Oliwii awanturę, powie jej, że jest z niej dumna. Nie przestanie też szukać prawdy o domu. W firmie Kamila zapyta jego wspólnika Piotra o posiadłość i o Nico. Piotr będzie udawał zaskoczonego, lecz Zośka mu nie uwierzy i zażąda wglądu w dokumenty. W domu Oliwia wyzna matce, że zabolał ją domek na drzewie, który ojciec zbudował dla Nico. Sama od dawna marzyła o takim miejscu, a Zośka spróbuje ją pocieszyć.

„Felicita” odcinek 6 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

6. odcinek „Felicita” zostanie wyemitowany w środę, 16 września 2026 roku, o godzinie 20:30 w TVP1. Zośka ruszy wtedy na komisariat po Oliwię. Później zażąda od Piotra dostępu do dokumentów dotyczących domu.

„Felicita” - opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinnych tajemnicach, miłości i próbie odnalezienia szczęścia po życiowej tragedii. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po tragicznej śmierci męża Kamila próbuje poukładać życie swoje i nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Apulii, gdzie odkrywają, że mężczyzna miał we Włoszech drugie życie. Na miejscu wychodzą na jaw sekrety związane z Giulią, małym Nico i skomplikowanym spadkiem. W tej historii ważne są żałoba, przebaczenie, pierwsza miłość Oliwii oraz próba rozpoczęcia wszystkiego od nowa mimo bólu i poczucia zdrady. W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Oriana Celentano jako Giulia

Alessandro Parrello jako Marco

Francesco Petit jako Davide

Monika Mariotti jako Francesca

Jan Arlotti jako Enzo

Anna Dereszowska jako Ewka

Dominika Bednarczyk

Radosław Krzyżowski

Anna Moskal

Piotr Polk

Eugenio Ricciardi

Alessandro Bressanello