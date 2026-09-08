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Po burzliwej kolacji u Giulii Zośka wróciła myślami do swojego pierwszego pobytu w Polignano i zaręczyn z Kamilem. Nocą usiadła na tej samej plaży, ale nie potrafiła pogodzić się z tym, czego dowiedziała się po śmierci męża. Zapłakana zadzwoniła do Ewki, a następnego dnia postanowiła wrócić do Polski i odnaleźć dokumenty dotyczące domu Giulii. Przed wyjazdem Oliwia spotkała się z Davide, a ich rozmowa zakończyła się pierwszym pocałunkiem. W pensjonacie Zośka przypadkiem poznała Stellę, babcię Marco, która bardzo przeżywała rozwód wnuka. Marco dał Zośce do zrozumienia, że żałuje jej wyjazdu i chciałby, żeby wróciła. Po powrocie do Warszawy Zośka opowiedziała Jagodzie i Ewce o domu w Polignano, a kobiety zaczęły szukać dokumentów Kamila. Tymczasem Giulia przyznała sąsiadkom, że powiedziała Zośce prawdę o domu. Plotka błyskawicznie obiegła całe miasteczko.
„Felicita” odcinek 6 - streszczenie
Oliwia weźmie udział w proteście przed siedzibą związku łowieckiego. W pewnym momencie dojdzie do szarpaniny, a dziewczyna upadnie w tłumie. Razem z innymi aktywistami trafi potem na komisariat. Zośka dowie się o wszystkim po pracy i w panice pojedzie po córkę. Na miejscu Ewka, jako prawniczka, zakwestionuje podstawy zatrzymania i doprowadzi do wypuszczenia młodych ludzi. Zośka będzie wstrząśnięta, ale zamiast urządzać Oliwii awanturę, powie jej, że jest z niej dumna. Nie przestanie też szukać prawdy o domu. W firmie Kamila zapyta jego wspólnika Piotra o posiadłość i o Nico. Piotr będzie udawał zaskoczonego, lecz Zośka mu nie uwierzy i zażąda wglądu w dokumenty. W domu Oliwia wyzna matce, że zabolał ją domek na drzewie, który ojciec zbudował dla Nico. Sama od dawna marzyła o takim miejscu, a Zośka spróbuje ją pocieszyć.
„Felicita” odcinek 6 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
6. odcinek „Felicita” zostanie wyemitowany w środę, 16 września 2026 roku, o godzinie 20:30 w TVP1. Zośka ruszy wtedy na komisariat po Oliwię. Później zażąda od Piotra dostępu do dokumentów dotyczących domu.
„Felicita” - opis serialu i obsada
„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP1 o rodzinnych tajemnicach, miłości i próbie odnalezienia szczęścia po życiowej tragedii. Główną bohaterką jest Zośka, psycholożka z Warszawy, która po tragicznej śmierci męża Kamila próbuje poukładać życie swoje i nastoletniej córki Oliwii. Tajemniczy list pozostawiony przez Kamila prowadzi je do Apulii, gdzie odkrywają, że mężczyzna miał we Włoszech drugie życie. Na miejscu wychodzą na jaw sekrety związane z Giulią, małym Nico i skomplikowanym spadkiem. W tej historii ważne są żałoba, przebaczenie, pierwsza miłość Oliwii oraz próba rozpoczęcia wszystkiego od nowa mimo bólu i poczucia zdrady. W serialu występują m.in.:
- Laura Breszka jako Zośka
- Klementyna Karnkowska jako Oliwia
- Dawid Ogrodnik jako Kamil
- Oriana Celentano jako Giulia
- Alessandro Parrello jako Marco
- Francesco Petit jako Davide
- Monika Mariotti jako Francesca
- Jan Arlotti jako Enzo
- Anna Dereszowska jako Ewka
- Dominika Bednarczyk
- Radosław Krzyżowski
- Anna Moskal
- Piotr Polk
- Eugenio Ricciardi
- Alessandro Bressanello