Faza ligowa Ligi Mistrzów. Szlagier z Polakiem w Madrycie

Nowy format Ligi Mistrzów

W rywalizacji bierze udział 36 zespołów, a każdy rozegra po osiem meczów, po których powstanie wspólna tabela. Kluby z miejsc 1-8 awansują do 1/8 finału, ekipy z lokat 9-24 zagrają w barażach, a pozostałe pożegnają się z pucharami. Pierwsza z kolejek, trwająca od wtorku do czwartku, wyłoni liderów, natomiast ostatnią zaplanowano na 27 stycznia.

Tytułu po raz drugi z rzędu broni Paris Saint-Germain, które pod wodzą Luisa Enrique nie wygrało jeszcze w lidze, a w środę podejmie Slovana Bratysława. Wtorkowy szlagier o 21.00 to starcie piętnastokrotnego triumfatora Realu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Trener Hiszpanów, Jose Mourinho, wygrywał już ten puchar ze swoim obecnym rywalem w 2010 roku oraz z FC Porto sześć lat wcześniej, natomiast w środę na kibiców czekają pojedynki Liverpoolu z Atletico Madryt oraz Napoli z Arsenalem.

Gdzie zagrają polscy zawodnicy?

W tegorocznej edycji zabraknie polskich klubów, ponieważ mistrz Lech Poznań i wicemistrz Górnik Zabrze odpadły już na początkowym etapie eliminacji. W kadrach zagranicznych drużyn znalazło się 11 Polaków, jednak z powodu kontuzji kolana zgłoszony nie został obrońca RC Lens, Maik Nawrocki. W historii tylko Legia Warszawa w latach 1995 i 2016 oraz Widzew Łódź w 1996 roku zdołały awansować do turnieju głównego.

Najwięcej polskich piłkarzy, czyli Jakuba Kiwiora, Jana Bednarka i kontuzjowanego Oskara Pietuszewskiego, ma w swoim składzie FC Porto. Wtorkowy mecz Portugalczyków z Manchesterem City poprowadzi sędzia Szymon Marciniak, ale na boisku nie zobaczymy pauzującego za czerwoną kartkę Bednarka. W elitarnych rozgrywkach nie wystąpi też 38-letni Robert Lewandowski, który po wygaśnięciu umowy z Barceloną przeniósł się do Chicago Fire, a ostateczny triumfator zostanie wyłoniony 5 czerwca na stadionie Atletico w Madrycie.