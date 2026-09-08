US Open. Kto zagra w ćwierćfinałach?

Wyniki US Open singla mężczyzn
W poniedziałek rozegrano kolejne spotkania na twardych kortach w Nowym Jorku. Turniej wchodzi w decydującą fazę. Walka toczy się o awans do najlepszej ósemki tegorocznej rywalizacji.
Stawka jest ogromna, a zawodnicy dają z siebie wszystko. Kibice śledzący zmagania tenisistów mogą liczyć na mnóstwo sportowych emocji w nadchodzących dniach.
Kto powalczy w ćwierćfinale?
Mecze 4. rundy (1/8 finału) wyłoniły grono ćwierćfinalistów. Organizatorzy nie opublikowali jeszcze pełnych rezultatów poniedziałkowych spotkań, jednak z pewnością nie zabrakło w nich niespodzianek.
Amerykański turniej wielkoszlemowy zawsze dostarcza wielu wrażeń. Zawodnicy przygotowują się do kolejnych wyzwań na nowojorskich kortach, a fani tenisa z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.