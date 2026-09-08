W poprzednim odcinku Paweł zorganizował casting na nianię dla Antosia, dając jasno do zrozumienia, że nie chce, by chłopiec spędzał zbyt dużo czasu z Agnes. W tym samym czasie Dominik Walat ponownie doprowadził do wypadku, w którym ucierpieli Agnes, Maria i przypadkowy rowerzysta. Wieści o zachowaniu chłopaka rozwścieczyły Zduńskiego i na nowo obudziły w nim pragnienie zemsty za śmierć Franki. Magda i Andrzej pojechali do sądu na finał procesu Jabłońskiego, licząc na ostateczne rozstrzygnięcie. Werner zaskoczył Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczyn, a gdy wypomniał jej tykający zegar biologiczny, Kostecka straciła cierpliwość i podjęła przełomową decyzję. Co wydarzy się dalej?

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„M jak miłość” odcinek 1940 - streszczenie

Kinga powie Piotrowi, że wyczuła guzek w piersi. Zduńscy od razu pojadą do specjalisty na badania. Wkrótce po upadku ze schodów Filarska trafi do szpitala. Przerażone bliźniaczki uciekną z zajęć na basenie, bo będą przekonane, że babcia ucierpiała przez nie. Bogna znów pojedzie do Warszawy i zapowie Mateuszowi, że może zostać nawet na całą noc. Kiedy jednak zobaczy go z Majką, zmieni zdanie i uzna, że chłopak kocha inną. Tomek wprost powie Majce, że chce być obecny w życiu syna, a potem zapyta, czy potrafi to zaakceptować. Matylda umówi się w bistro na randkę z chłopakiem poznanym w sieci, a Janek będzie ją wspierał. Michał przedstawi natomiast bratu i studentom Jamesa Waltersa, weterana z Afganistanu, który kiedyś uratował mu życie.

„M jak miłość” odcinek 1940 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1940. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września 2026 roku, w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:50. Tego dnia Kinga i Piotr pojadą do specjalisty na badania.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. Opowiada o rodzinie Mostowiaków z Grabiny, ich bliskich, przyjaciołach i kolejnych pokoleniach bohaterów. Losy postaci toczą się między Grabiną, Warszawą, Gródkiem i innymi ważnymi dla nich miejscami. Nie brakuje tu miłości, małżeństw, zdrad, chorób, konfliktów, powrotów ani trudnych decyzji. Ważne są również zwyczajne rozmowy, zawodowe problemy i próby ratowania relacji. W obsadzie są m.in.:

Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak

Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska

Rafał Mroczek jako Paweł Zduński

Marcin Mroczek jako Piotr Zduński

Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska

Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski

Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki

Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska

Adriana Kalska jako Iza Chodakowska

Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka

Robert Moskwa jako Artur Rogowski

Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak

Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński