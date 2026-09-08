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W poprzednim odcinku Paweł zorganizował casting na nianię dla Antosia, dając jasno do zrozumienia, że nie chce, by chłopiec spędzał zbyt dużo czasu z Agnes. W tym samym czasie Dominik Walat ponownie doprowadził do wypadku, w którym ucierpieli Agnes, Maria i przypadkowy rowerzysta. Wieści o zachowaniu chłopaka rozwścieczyły Zduńskiego i na nowo obudziły w nim pragnienie zemsty za śmierć Franki. Magda i Andrzej pojechali do sądu na finał procesu Jabłońskiego, licząc na ostateczne rozstrzygnięcie. Werner zaskoczył Sylwię propozycją podpisania intercyzy zamiast tradycyjnych oświadczyn, a gdy wypomniał jej tykający zegar biologiczny, Kostecka straciła cierpliwość i podjęła przełomową decyzję. Co wydarzy się dalej?
„M jak miłość” odcinek 1940 - streszczenie
Kinga powie Piotrowi, że wyczuła guzek w piersi. Zduńscy od razu pojadą do specjalisty na badania. Wkrótce po upadku ze schodów Filarska trafi do szpitala. Przerażone bliźniaczki uciekną z zajęć na basenie, bo będą przekonane, że babcia ucierpiała przez nie. Bogna znów pojedzie do Warszawy i zapowie Mateuszowi, że może zostać nawet na całą noc. Kiedy jednak zobaczy go z Majką, zmieni zdanie i uzna, że chłopak kocha inną. Tomek wprost powie Majce, że chce być obecny w życiu syna, a potem zapyta, czy potrafi to zaakceptować. Matylda umówi się w bistro na randkę z chłopakiem poznanym w sieci, a Janek będzie ją wspierał. Michał przedstawi natomiast bratu i studentom Jamesa Waltersa, weterana z Afganistanu, który kiedyś uratował mu życie.
„M jak miłość” odcinek 1940 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
1940. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września 2026 roku, w TVP2. Początek zaplanowano na godzinę 20:50. Tego dnia Kinga i Piotr pojadą do specjalisty na badania.
„M jak miłość” - opis serialu i obsada
„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. Opowiada o rodzinie Mostowiaków z Grabiny, ich bliskich, przyjaciołach i kolejnych pokoleniach bohaterów. Losy postaci toczą się między Grabiną, Warszawą, Gródkiem i innymi ważnymi dla nich miejscami. Nie brakuje tu miłości, małżeństw, zdrad, chorób, konfliktów, powrotów ani trudnych decyzji. Ważne są również zwyczajne rozmowy, zawodowe problemy i próby ratowania relacji. W obsadzie są m.in.:
- Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak
- Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska
- Rafał Mroczek jako Paweł Zduński
- Marcin Mroczek jako Piotr Zduński
- Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska
- Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski
- Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki
- Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska
- Adriana Kalska jako Iza Chodakowska
- Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka
- Robert Moskwa jako Artur Rogowski
- Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak
- Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński