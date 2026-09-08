Najwyższe wyniki Ligi Mistrzów. Kto ustanowił absolutny rekord?

Historyczne zwycięstwa w elitarnych rozgrywkach

Od momentu powstania rozgrywek w sezonie 1992/93 statystycy odnotowali wiele spektakularnych rezultatów na europejskich boiskach. Dokładnie 46 meczów w historii piłkarskiej Ligi Mistrzów zakończyło się triumfem jednej ze stron różnicą co najmniej sześciu bramek. Tak wysokie wygrane zdarzają się niezwykle rzadko na tym poziomie rywalizacji. Osiągnięcie tak wielkiej przewagi nad przeciwnikiem wymaga nie tylko znakomitej formy, ale też bezlitosnego wykorzystywania wszelkich błędów rywala.

Wśród wspomnianych spotkań szczególnie wyróżniają się dwa starcia, w których zwycięzcy zdeklasowali oponentów aż ośmioma trafieniami. Największą różnicę bramek w jednym pojedynku uzyskały utytułowane ekipy Liverpoolu oraz hiszpańskiego Realu Madryt. Zespół z Anglii rozbił w takim stosunku turecki klub Besiktas Stambuł. Z kolei drużyna ze stolicy Hiszpanii pokonała dokładnie takim samym wynikiem 8:0 szwedzkie Malmoe FF.

Kto strzelił najwięcej goli w meczu?

Oprócz najwyższej różnicy bramek oficjalne statystyki uwzględniają również całkowitą liczbę trafień jednej drużyny podczas pojedynczego spotkania. W tej konkretnej klasyfikacji na zdecydowane prowadzenie wysuwa się utytułowany zespół z Niemiec. Najwięcej goli w jednym meczu zdobył Bayern Monachium, zapisując się złotymi zgłoskami w dokumentacji całego turnieju. Niemiecki gigant zaprezentował niezwykłą skuteczność w starciu z chorwackim rywalem w ramach tych prestiżowych rozgrywek klubowych.

Bawarczycy nie dali najmniejszych szans swoim przeciwnikom podczas rywalizacji na murawie. Klub z Monachium brutalnie rozgromił Dinamo Zagrzeb, kończąc to niezwykłe spotkanie spektakularnym rezultatem 9:2. To niesamowite osiągnięcie strzeleckie pozostaje niepobite w dotychczasowych edycjach od początku lat dziewięćdziesiątych. Każda kolejna faza elitarnych europejskich pucharów stanowi jednak doskonałą okazję dla innych potęg do wyrównania tego historycznego wyczynu.