W poprzednim odcinku Dominika zatrudniła Luizę w Feel Good. Coraz mocniej odczuwała konflikt z Renatą i zaczynała się godzić z tym, że traci nie tylko wspólniczkę, lecz także przyjaciółkę. Zaniepokoiła się jeszcze bardziej, gdy Marcin wyznał, że Renata zniknęła z domu w środku nocy. Tymczasem Renata potajemnie spotkała się z dilerem i kupiła kolejne narkotyki. Oliwka umówiła się z Kępskim i zadeklarowała, że chce odkupić jego udziały w firmie, choć Tomasz wciąż wierzył, że uda im się odbudować relację. Celina przekazała Justinowi informacje o Karolinie, a Skotnicki poszedł do Oli, by poprosić ją o drugą szansę.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3399 - streszczenie

Kryzys w związku Marcina i Renaty będzie się pogłębiał. Po kolejnej kłótni Kodur zacznie śledzić partnerkę, a trop doprowadzi policję do jej dilera. Renata o mało nie trafi do aresztu. W tym samym czasie uczucie Oli i Justina znów nabierze siły. Skotnicki spotka się z Kępskim i przygotuje się do otwartego konfliktu z Karoliną. Aldona i Borys zaczną martwić się o przyszłość Romea, bo zakochany Włoch może nie zdać matury. Grzelakowie zrozumieją, że sytuacja robi się poważna, i złożą chłopakowi konkretną propozycję.

„Barwy szczęścia” odcinek 3399 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3399. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 16 września 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. Tego wieczoru sytuacja Renaty i Marcina zrobi się jeszcze bardziej napięta.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterowie mieszkają przy warszawskiej ulicy Zacisznej, na osiedlu Pod Sosnami i w Zakrzewiu. Mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz zawodowymi kryzysami. Losy postaci z różnych pokoleń nieustannie się ze sobą przeplatają, a każda z nich próbuje odnaleźć się w nowych sytuacjach. W obsadzie znaleźli się między innymi:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak