"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3399

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-08 7:29

W 3399. odcinku „Barw szczęścia” Marcin po kolejnej kłótni przestanie ufać Renacie. Kodur zacznie śledzić partnerkę, nie zdając sobie sprawy, jak daleko zaprowadzi go ta decyzja. Renata znajdzie się w bardzo trudnym położeniu. Kryzys w ich związku wyraźnie się pogłębi.

Barwy szczęścia: odcinki 3397-3401
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Dominika zatrudniła Luizę w Feel Good. Coraz mocniej odczuwała konflikt z Renatą i zaczynała się godzić z tym, że traci nie tylko wspólniczkę, lecz także przyjaciółkę. Zaniepokoiła się jeszcze bardziej, gdy Marcin wyznał, że Renata zniknęła z domu w środku nocy. Tymczasem Renata potajemnie spotkała się z dilerem i kupiła kolejne narkotyki. Oliwka umówiła się z Kępskim i zadeklarowała, że chce odkupić jego udziały w firmie, choć Tomasz wciąż wierzył, że uda im się odbudować relację. Celina przekazała Justinowi informacje o Karolinie, a Skotnicki poszedł do Oli, by poprosić ją o drugą szansę.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3399 - streszczenie

Kryzys w związku Marcina i Renaty będzie się pogłębiał. Po kolejnej kłótni Kodur zacznie śledzić partnerkę, a trop doprowadzi policję do jej dilera. Renata o mało nie trafi do aresztu. W tym samym czasie uczucie Oli i Justina znów nabierze siły. Skotnicki spotka się z Kępskim i przygotuje się do otwartego konfliktu z Karoliną. Aldona i Borys zaczną martwić się o przyszłość Romea, bo zakochany Włoch może nie zdać matury. Grzelakowie zrozumieją, że sytuacja robi się poważna, i złożą chłopakowi konkretną propozycję.

„Barwy szczęścia” odcinek 3399 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3399. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany 16 września 2026 roku w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:05. Tego wieczoru sytuacja Renaty i Marcina zrobi się jeszcze bardziej napięta.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterowie mieszkają przy warszawskiej ulicy Zacisznej, na osiedlu Pod Sosnami i w Zakrzewiu. Mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz zawodowymi kryzysami. Losy postaci z różnych pokoleń nieustannie się ze sobą przeplatają, a każda z nich próbuje odnaleźć się w nowych sytuacjach. W obsadzie znaleźli się między innymi:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: odcinki 3397-3401
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Rolki

barwy szczęścia