"Morfeusz": ile odcinków liczy serial i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

SkyShowtime ma nowy polski serial. Znów padło na kryminał, tym razem jednak w świecie gangsterskim. "Morfeusz" zadebiutował we wtorek 2 czerwca, na dzień dobry serwując nam dwa odcinki.

"Morfeusz" - o czym jest serial?

W trakcie seansu śledzimy losy Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej - ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne.

"Morfeusz" - obsada

W głównych rolach wystąpiują m.in. Andrzej Grabowski ("Pitbull"), Kamil Szeptycki ("Chopin, Chopin!"), Mateusz Kmiecik ("Śleboda") i Sylwia Gola ("Rojst"). W pozostałych rolach, m.in. Ali Bahrudinov, Sonia Bohosiewicz, Andrzej Konopka, Mateusz Łasowski, Maciej Mikołajczyk, Józefina Siwko i Magdalena Wieczorek, a także Jan Błachowicz, Paweł Burczyk, Marcin Pempuś, Jędrzej Taranek, Przemysław Stippa i Michał Waleszczyński-Lis. Gościnnie w serialu pojawiają się Dagmara Bąk, Janusz Chabior, Michał Piróg i Vienio (Piotr Więcławski).

"Morfeusz" - ile odcinków liczy serial i kiedy finał? (harmonogram premier)

Serial "Morfeusz" ukazuje się we wtorki i liczy łącznie siedem odcinków. Pierwsze dwa zadebiutowały w serwisie SkyShowtime w dniu 2 czerwca, a ostatni obejrzymy na początku lipca. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Morfeusz", 1. odcinek - premiera 2 czerwca,

"Morfeusz", 2. odcinek - premiera 2 czerwca,

"Morfeusz", 3. odcinek - premiera 9 czerwca,

"Morfeusz", 4. odcinek - premiera 16 czerwca,

"Morfeusz", 5. odcinek - premiera 23 czerwca,

"Morfeusz", 6. odcinek - premiera 30 czerwca,

"Morfeusz", 7. odcinek - premiera 7 lipca.

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