Radomiak ulega Pogoni Siedlce w sparingu. Zaskakujący finał przygotowań do ligi

Bilans letnich sparingów Radomiaka

Jedynego gola dla zespołu z Radomia w starciu z pierwszoligowcem strzelił Abdoul Tapsoba. Był to szósty i zarazem finałowy test formy drużyny prowadzonej przez trenera Tomasza Kaczmarka przed powrotem na boiska ligowe.

Zespół w letnim okresie przygotowawczym zanotował zaledwie jedno zwycięstwo, ogrywając 2:1 rezerwy Legii Warszawa. W pozostałych starciach piłkarze ponieśli łącznie pięć porażek, ulegając kolejno mistrzowi Izraela Hapoelowi Beer Szewa 2:3, ŁKS-owi Łódź 1:2, Dynamu Kijów 2:4 oraz pierwszemu zespołowi Legii 1:3.

Nowy zawodnik przed inauguracją sezonu

W sobotę klub poinformował o wypożyczeniu Kryspina Szcześniaka z Górnika Zabrze do końca obecnych rozgrywek. Umowa transferowa zawiera opcję pierwokupu 25-letniego defensora, który w minionym sezonie wystąpił w 16 spotkaniach ligowych. Jest to ósmy piłkarz sprowadzony w letnim oknie przez radomski klub.

Pierwszy mecz o punkty Radomianie rozegrają w piątek 24 lipca o godzinie 18 na własnym terenie. Ich rywalem będzie beniaminek ligi Wieczysta Kraków, a starcie to oficjalnie otworzy nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy.