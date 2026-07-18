Zaskakujący powrót do "M jak miłość". Niewierny bohater wróci do łask

Artur pojawi się na ślubie Natalki i Adama. "M jak miłość" zaskoczy

Najnowsze odcinki serialu przyniosą długo oczekiwaną uroczystość. Natalka (Dominika Suchecka) i Adam (Patryk Szwichtenberg) wreszcie staną na ślubnym kobiercu. Wydarzenie to zgromadzi przede wszystkim bliskich panny młodej, jako że rodzina pana młodego nie zaszczyci pary swoją obecnością.

Zamiast nich pojawią się krewni Mostowiaków oraz ich przyjaciele. Wśród gości zobaczymy oczywiście domowników z Grabiny – Barbarę (Teresa Lipowska), Marysię (Małgorzata Pieńkowska), a także Basię (Karina Woźniak) i Agnes (Amanda Mincewicz). Największym zaskoczeniem będzie jednak obecność Artura, który wcześniej zostanie z hukiem wyrzucony.

Jak wynika z doniesień z planu najnowszego sezonu, niewierność Rogowskiego wyjdzie na jaw, co poskutkuje wyrzuceniem go z domu. Kolejny romans, tym razem z Joanną (Dominika Sakowicz), przeleje czarę goryczy. Marysia kategorycznie nie zaakceptuje kolejnej zdrady męża, a Barbara bez wahania każe mu się wyprowadzić. Jak się jednak okaże, banicja Artura nie potrwa długo.

Robert Moskwa na planie "M jak miłość". Artur z córkami na weselu

Ku zaskoczeniu wielu, niewierny mąż zjawi się na weselu młodej pary. Informację tę potwierdził odtwórca roli Artura. Robert Moskwa udostępnił w sieci nagranie z planu serialu, na którym widać, że jego bohater bawi się na weselu w siedlisku Lisieckich. Co więcej, Rogowski nie będzie osamotniony. Towarzystwa dotrzymają mu jego córki.

Taki rozwój wydarzeń sugeruje, że Basia i Agnes mogą wybaczyć ojcu jego wybryki. Choć dziewczyny nie pamiętają pierwszego kryzysu małżeńskiego z powodu jego wcześniejszego romansu, to po ujawnieniu drugiej zdrady początkowo twardo staną po stronie zdradzanej matki. Mimo to, na uroczystości weselnej zapozują z ojcem do pamiątkowych zdjęć, co może zwiastować ocieplenie relacji.

Małgorzata Pieńkowska komentuje. Czy Artur wróci do Marysi w "M jak miłość"?

Pojawienie się Artura na uroczystości rodzi pytania o jego ostateczne pogodzenie się z rodziną. Być może obecność na ślubie to pierwszy krok do powrotu do łask Mostowiaków. Atmosferę podgrzała dodatkowo odtwórczyni roli Marysi, która opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z wymownym podpisem.

- #Nie #wiem #nic wiedzcie sobie sami, wiedza to życia dynamit.#🙈 #😜

Tajemniczy wpis Małgorzaty Pieńkowskiej tylko potęguje spekulacje. Czy niewierny Artur znów zostanie przyjęty pod dach przez żonę i teściową? A może jego obecność na ślubie to tylko jednorazowy epizod, wynikający z wdzięczności za pomoc w leczeniu Adama? Odpowiedzi na te pytania przyniosą zbliżające się odcinki serialu po wakacjach.