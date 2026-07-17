Barwy szczęścia. Małżeństwo Ewy to jedna wielka pomyłka? Prawdę wyzna tylko Ewelinie

Nowy sezon „Barw szczęścia”. Ewa gorzko rozczaruje się po ślubie z Romeo

Poprzedni sezon zakończył się wyjątkowo romantycznym ślubem Ewy i Romea. W najnowszych odcinkach wyjdzie na jaw, że ceremonia wcale nie sprawiła, iż ich problemy magicznie zniknęły. Potajemna uroczystość doprowadzi wręcz do ogromnego konfliktu, a młodzi małżonkowie już na samym początku będą zmuszeni mocno zawalczyć o przychylność swojej rodziny.

Główną przeciwniczką takiego obrotu spraw będzie Elżbieta. Babcia nie będzie potrafiła zaakceptować faktu, że wnuczka wzięła ślub za jej plecami. Rodzinna atmosfera stanie się niemal nie do zniesienia, a każda próba zażegnania kryzysu przyniesie odwrotny skutek.

Tylko Ewelinie Ewa opowie o tym, jak trudne jest jej życie

Po kolejnej trudnej wymianie zdań z Elżbietą, Ewa otworzy się przed jedyną osobą, przy której czuje się w pełni bezpiecznie. Kiedy odwiedzi ją Ewelina, szybko zorientuje się, że przyjaciółka nie tryska radością. Serwis swiatseriali.interia.pl poinformował, że Ewa zdradzi przyjaciółce, iż zupełnie nie rozumie postępowania bliskich. Uzna, że nikt nie traktuje jej relacji z Romeem z należytą powagą. Ewelina przedstawi jej jednak nieco inny punkt widzenia. Przyjaciółka zasugeruje, że rodzina miała prawo zachować się w taki właśnie sposób.

– Nie zaprosiłaś babci na ślub. Romkowi też czapka z głowy by nie spadła, gdyby zaprosił Grzelaków do USC

Ewa jednak nadal będzie broniła swojego stanowiska.

– Nic by to nie zmieniło. Tylko by nam zepsuli ten moment

Pomimo trudności Ewa nie przestanie wierzyć w łączące ich uczucie. Zacznie głośno przekonywać, że wzięła ślub tylko z miłości i wcale nie żałuje tego, co zrobiła. Dla dziewczyny prawdziwym problemem będzie nie samo zawarcie małżeństwa, ale konsekwencje tego czynu. Ewa pożali się również na babcię, która wciąż mówi o odpowiedzialności. Dziewczyna posunie się nawet do stwierdzenia, że seniorka nie pamięta już, czym jest prawdziwe szczęście i miłość.

Ewelina spróbuje uspokoić zmartwioną Ewę

Koleżanka nie poprze jednak Ewy we wszystkim. Postanowi zadziałać uspokajająco i zasugeruje zaprzestanie konfliktów z Elżbietą. Zamiast tego poradzi, aby dać babci trochę przestrzeni na zaakceptowanie tej trudnej dla niej zmiany. Ewelina oceni, że to jedyny sposób na to, aby seniorka zrozumiała, że jej wnuczka dorosła i ma prawo samodzielnie o sobie decydować.

Barwy szczęścia. Piękna sesja odmionionej obsady przed stratem nowego sezonu!