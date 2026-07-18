M jak miłość. Rodzina Rogowskich wkrótce się powiększy? Wymowny wpis Roberta Moskwy

Rodzina Rogowskich w „M jak miłość” powiększy się po wakacjach?

Nadchodzące odcinki „M jak miłość” po wakacyjnej przerwie mogą przynieść spore zmiany w rodzinie Rogowskich. Do grona Mostowiaków oficjalnie dołączy Adam (Patryk Szwichtenberg), który weźmie ślub z Natalką (Dominika Suchecka).

Uroczystość zgromadzi najbliższych, a wśród gości pojawi się także Artur, po swoich niedawnych, zdradzieckich zawirowaniach. Aktor wcielający się w tę postać chętnie pozował do zdjęć w towarzystwie swoich serialowych córek – Basi (Karina Woźniak) i Agnes (Amanda Mincewicz). Czy to zwiastuje przełom również w ich życiu?

Robert Moskwa udostępnił na swoim instagramowym profilu wspólne ujęcie z Kariną Woźniak i Amandą Mincewicz, wykonane podczas pracy nad nowym sezonem „M jak miłość”. Fotografia uwieczniła Artura i jego córki na weselu Natalki i Adama. Jednak to nie samo zdjęcie, a zastanawiający podpis aktora wzbudził największe zainteresowanie, dając do zrozumienia, że w rodzinie Rogowskich szykują się nowości!

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- DWIE piękne córki już są 😍 może czas na….? @mjakmilosc.official

Nowe dziecko lub ślub w rodzinie Rogowskich w nowych odcinkach „M jak miłość”?

Fani „M jak miłość” błyskawicznie zareagowali na wpis, a ich wyobraźnia zaczęła pracować na pełnych obrotach. W komentarzach pojawiły się różnorodne teorie: od ślubu Artura z Joanną (Dominika Sakowicz), co skomentował sam Moskwa, przez narodziny ich syna, aż po pojawienie się wnuków!

- Na ślub z Joanną 🙄

- A nie zabijesz nas??;)

- Za daleko do Was 😅

- No, to pomyślimy…:)

- Może czas na firmowego Synka 😀

- „Firmowego” …???? ;)

- Tak...Filmowy i firmowy 😉

- Będzie synek z Asią bo ta aktorka też jest w ciąży :)

- Może czas na wnuka lub wnuczkę?

Pomysłów nie brakowało, tym bardziej, że niemal każdy scenariusz wydaje się prawdopodobny. Artur żywił silne uczucia do Joanny, więc ich małżeństwo, a nawet potomek w kolejnych odcinkach „M jak miłość” nie byłyby wykluczone. Nieplanowana ciąża na pewno podgrzałaby atmosferę. Podobnie w przypadku jednej z córek – choć Basia jest wciąż bardzo młoda, a Agnes boryka się z problemami z płodnością, to serialowe losy bywają przewrotne!

Artur doczeka się potomka w nowych odcinkach „M jak miłość”?

Aby siostry w nowym sezonie „M jak miłość” mogły zajść w ciążę, musiałyby najpierw spotkać odpowiednich partnerów, ponieważ obecnie obie są singielkami. Po problemach małżeńskich Artura, dziewczyny prawdopodobnie skupią się na ratowaniu relacji rodzinnych, a nie na poszukiwaniu miłości.

Z kolei Rogowski, choć zerwie z kochanką, mógłby dowiedzieć się, że z ich romansu narodzi się dziecko – być może wymarzony syn. Taki zwrot akcji wywołałby prawdziwe trzęsienie ziemi!

Zwłaszcza, że szanse na ślub Artura i Joanny w jesiennych odcinkach „M jak miłość” wydają się znikome. Po zakończeniu romansu i wyrzuceniu z domu Mostowiaków, gdy prawda ujrzy światło dzienne, Rogowski zacznie odczuwać zazdrość o Marysię.

Sytuację skomplikuje pojawienie się w jej życiu nowego absztyfikanta, Jerzego Wielickiego (w tej roli Marcin Kwaśny). Co więcej, obecność Artura na ślubie Natalki i Adama u boku rodziny sugeruje, że zależy mu na odbudowaniu więzi z żoną, a nie na nowym życiu z kochanką!

Istnieje jeszcze jedno rozwiązanie: w przypadku pojednania Rogowskich, to Marysia mogłaby obdarzyć Artura synem! Taką teorię podsycają zagadkowe słowa samej aktorki pod zdjęciem z serialowego ślubu Natalki i Adama, w którym również weźmie udział. Który scenariusz ostatecznie napiszą scenarzyści? Dowiemy się już wkrótce!

- #Nie #wiem #nic wiedzcie sobie sami, wiedza to życia dynamit.#🙈 #😜