M jak miłość. Rodzina Rogowskich wkrótce się powiększy? Wymowny wpis Roberta Moskwy

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-07-18 12:52

Czy w nowym sezonie „M jak miłość” rodzina Rogowskich doczeka się nowego członka? Taki scenariusz zasugerował sam Robert Moskwa, publikując na Instagramie zdjęcie ze swoimi serialowymi córkami. Fani natychmiast zaczęli spekulować, czy po wakacyjnej przerwie u bohaterów dojdzie do ślubu, czy może pojawi się nowe dziecko.

Robert Moskwa obejmuje serialowe córki na planie M jak miłość. O losach rodziny Rogowskich przeczytasz na Eska.
Autor: Robert Moskwa/ Instagram M jak miłość. Rodzina Rogowskich wkrótce się powiększy? Wymowny wpis Roberta Moskwy

Rodzina Rogowskich w „M jak miłość” powiększy się po wakacjach?

Nadchodzące odcinki „M jak miłość” po wakacyjnej przerwie mogą przynieść spore zmiany w rodzinie Rogowskich. Do grona Mostowiaków oficjalnie dołączy Adam (Patryk Szwichtenberg), który weźmie ślub z Natalką (Dominika Suchecka).

Uroczystość zgromadzi najbliższych, a wśród gości pojawi się także Artur, po swoich niedawnych, zdradzieckich zawirowaniach. Aktor wcielający się w tę postać chętnie pozował do zdjęć w towarzystwie swoich serialowych córek – Basi (Karina Woźniak) i Agnes (Amanda Mincewicz). Czy to zwiastuje przełom również w ich życiu?

Robert Moskwa udostępnił na swoim instagramowym profilu wspólne ujęcie z Kariną Woźniak i Amandą Mincewicz, wykonane podczas pracy nad nowym sezonem „M jak miłość”. Fotografia uwieczniła Artura i jego córki na weselu Natalki i Adama. Jednak to nie samo zdjęcie, a zastanawiający podpis aktora wzbudził największe zainteresowanie, dając do zrozumienia, że w rodzinie Rogowskich szykują się nowości!

M jak miłość. Rodzina Rogowskich powiększy się w nowym sezonie? Robert Moskwa uchylił rąbka tajemnicy
Galeria zdjęć 30

- DWIE piękne córki już są 😍 może czas na….? @mjakmilosc.official

Nowe dziecko lub ślub w rodzinie Rogowskich w nowych odcinkach „M jak miłość”?

Fani „M jak miłość” błyskawicznie zareagowali na wpis, a ich wyobraźnia zaczęła pracować na pełnych obrotach. W komentarzach pojawiły się różnorodne teorie: od ślubu Artura z Joanną (Dominika Sakowicz), co skomentował sam Moskwa, przez narodziny ich syna, aż po pojawienie się wnuków!

- Na ślub z Joanną 🙄

- A nie zabijesz nas??;)

- Za daleko do Was 😅

- No, to pomyślimy…:)

- Może czas na firmowego Synka 😀

- „Firmowego” …???? ;)

- Tak...Filmowy i firmowy 😉

- Będzie synek z Asią bo ta aktorka też jest w ciąży :)

- Może czas na wnuka lub wnuczkę?

Pomysłów nie brakowało, tym bardziej, że niemal każdy scenariusz wydaje się prawdopodobny. Artur żywił silne uczucia do Joanny, więc ich małżeństwo, a nawet potomek w kolejnych odcinkach „M jak miłość” nie byłyby wykluczone. Nieplanowana ciąża na pewno podgrzałaby atmosferę. Podobnie w przypadku jednej z córek – choć Basia jest wciąż bardzo młoda, a Agnes boryka się z problemami z płodnością, to serialowe losy bywają przewrotne!

Artur doczeka się potomka w nowych odcinkach „M jak miłość”?

Aby siostry w nowym sezonie „M jak miłość” mogły zajść w ciążę, musiałyby najpierw spotkać odpowiednich partnerów, ponieważ obecnie obie są singielkami. Po problemach małżeńskich Artura, dziewczyny prawdopodobnie skupią się na ratowaniu relacji rodzinnych, a nie na poszukiwaniu miłości.

Z kolei Rogowski, choć zerwie z kochanką, mógłby dowiedzieć się, że z ich romansu narodzi się dziecko – być może wymarzony syn. Taki zwrot akcji wywołałby prawdziwe trzęsienie ziemi!

Zwłaszcza, że szanse na ślub Artura i Joanny w jesiennych odcinkach „M jak miłość” wydają się znikome. Po zakończeniu romansu i wyrzuceniu z domu Mostowiaków, gdy prawda ujrzy światło dzienne, Rogowski zacznie odczuwać zazdrość o Marysię.

Sytuację skomplikuje pojawienie się w jej życiu nowego absztyfikanta, Jerzego Wielickiego (w tej roli Marcin Kwaśny). Co więcej, obecność Artura na ślubie Natalki i Adama u boku rodziny sugeruje, że zależy mu na odbudowaniu więzi z żoną, a nie na nowym życiu z kochanką!

Istnieje jeszcze jedno rozwiązanie: w przypadku pojednania Rogowskich, to Marysia mogłaby obdarzyć Artura synem! Taką teorię podsycają zagadkowe słowa samej aktorki pod zdjęciem z serialowego ślubu Natalki i Adama, w którym również weźmie udział. Który scenariusz ostatecznie napiszą scenarzyści? Dowiemy się już wkrótce!

- #Nie #wiem #nic wiedzcie sobie sami, wiedza to życia dynamit.#🙈 #😜

M jak miłość. Tak Teresa Lipowska obchodziła urodziny na planie serialu

Polecany artykuł:

M jak miłość. Szczęśliwa Marysia na ślubie Natalki i Adama! Tak odżyje w nowym …