Kimi Antonelli z pole position w GP Belgii. Kto otrzymał surową karę na torze Spa

Triumf lidera klasyfikacji generalnej

Kimi Antonelli potwierdził doskonałą dyspozycję, wygrywając sobotnie kwalifikacje. Włoski kierowca zespołu Mercedes uzyskał najlepszy czas okrążenia, który wyniósł 1.44,361. Dzięki temu to właśnie on wystartuje z pierwszej pozycji w niedzielnym wyścigu na torze Spa-Francorchamps.

Za plecami Włocha uplasował się Max Verstappen reprezentujący barwy ekipy Red Bull. Trzeci czas należał do Brytyjczyka Lando Norrisa. Kierowca McLarena został jednak ukarany cofnięciem o dziesięć pozycji z powodu konieczności przedwczesnej wymiany silnika w swoim bolidzie.

Historyczny obiekt Spa-Francorchamps

Belgijska runda zadebiutowała w mistrzostwach świata Formuły 1 już w inauguracyjnym sezonie w 1950 roku. Słynny tor zlokalizowany niedaleko miejscowości Stavelot liczy dokładnie 7,004 km długości. Podczas 70. edycji Grand Prix Belgii kierowcy będą mieli do pokonania 44 okrążenia, co daje łączny dystans wyścigu na poziomie 308,4 km.

Wśród aktywnych kierowców najwięcej zwycięstw na tym obiekcie odniósł Lewis Hamilton, który triumfował tu w latach 2010, 2015, 2017, 2020, 2024 i 2025. Trzy wygrane zanotował Max Verstappen, a jedną Charles Leclerc w 2019 roku. Tyle samo zwycięstw co brytyjski mistrz wywalczył legendarny Niemiec Michael Schumacher.