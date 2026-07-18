Wisła Kraków sprawdza formę przed ligą. Kto zabłysnął w sparingach?

Remis i wygrana krakowskiej drużyny

Trener Mariusz Jop zaplanował dwa spotkania z czeskim beniaminkiem, aby piłkarze pierwszej kadry spędzili na boisku po pełne 90 minut. Pierwsza konfrontacja zakończyła się wyrównanym wynikiem 2:2. Bramki dla krakowian strzelili Alan Uryga w 84. oraz Jakub Krzyżanowski w 89. minucie. Dla rywali trafiali natomiast David Simek w 50. i Dominik Preisler w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry.

Drugi mecz kontrolny przyniósł skromne zwycięstwo polskiej ekipy 1:0. Decydującą bramkę zdobył w 39. minucie debiutujący w zespole francuski skrzydłowy Elie Youan. Był to także ważny dzień dla piłkarzy wracających do pełnej sprawności fizycznej po kontuzjach. Pomocnik Julius Erthaler oraz napastnik Angel Rodado po raz pierwszy w tym okresie przygotowawczym pojawili się na murawie.

Kiedy zaplanowano pierwszy mecz ligowy?

Sztab szkoleniowy wykorzystał mecze z czeskim zespołem do oceny przydatności młodszych zawodników. W zespole testowany był 19-letni gwinejski skrzydłowy Oumar Conte. Zawodnik, który ostatnio reprezentował barwy włoskiego AC Reggiana, ma wzmocnić trzecioligową drużynę rezerw. Klub podał również oficjalną informację o wypożyczeniu Filipa Baniowskiego do drugoligowej Sandecji Nowy Sącz.

Letni okres przygotowawczy drużyny obfitował w różnorodne sprawdziany formy przed startem rozgrywek ekstraklasy. Wcześniej zanotowano wygrane z Puszczą Niepołomice i MFK Karvina, a także remis z Wrexham AFC. Zespół musiał jednak uznać wyższość Bruk-Betu Termaliki Nieciecza oraz Podbeskidzia Bielsko-Biała. Pierwszy mecz nowego sezonu odbędzie się 26 lipca na własnym stadionie przeciwko GKS Katowice.