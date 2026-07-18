Marysia odżyje w nowym sezonie "M jak miłość". Taki powrót po zdradzie męża

Jak Marysia z "M jak miłość" poradzi sobie po zdradzie Artura po wakacjach?

Nadchodzące odcinki "M jak miłość" przyniosą widzom sporą dawkę emocji. Na początku Marysia będzie bardzo zaniepokojona zachowaniem Artura, który z powodu wyrzutów sumienia z powodu kolejnej, jeszcze ukrytej przed żoną, zdrady, mocno się zmieni. Gdy jednak wszystko wyjdzie na jaw, Rogowska nie puści mu tego płazem. Tym bardziej, że jej mąż znów posunie się do niewierności.

By odpocząć i przemyśleć całą sytuację, Marysia postanowi wyjechać do sanatorium. Tam los postawi na jej drodze Jerzego Wieleckiego (Marcin Kwaśny), któremu zresztą uratuje życie. Ta niespodziewana znajomość sprawi, że zdradzona kobieta znów zacznie się uśmiechać i odzyska chęci do życia.

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Marysia tryska humorem na nowych zdjęciach z planu "M jak miłość"

Małgorzata Pieńkowska zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie z planu serialu. Widać na nim uśmiechniętą Marysię uczestniczącą w ślubie Natalki i Adama. Widzowie zastanawiają się, z kim pojawi się na ceremonii. Czy towarzyszyć jej będzie nowy znajomy, Jerzy? Wiadomo już, że w uroczystości weźmie udział także Artur, u którego widok żony z nowym mężczyzną ponownie wywoła uczucie zazdrości.

Pojawia się pytanie, czy Marysia celowo będzie próbowała wzbudzić zazdrość męża podczas ślubu. Opublikowane przez aktorkę zdjęcie zostało opatrzone zagadkowym komentarzem.

- #Nie #wiem #nic wiedzcie sobie sami, wiedza to życia dynamit.#🙈 #😜 - napisała aktorka.

Czy Marysia i Artur w "M jak miłość" pogodzą się po wakacjach?

Wpis aktorki można interpretować na różne sposoby. Trudno przypuszczać, by Marysia chciała się mścić, to po prostu nie w jej stylu. Mimo bólu zadanego przez Artura, wydaje się, że na ceremonii ślubnej Natalki i Adama będzie miała już ten trudny etap za sobą.

Czy oznacza to, że w nowych odcinkach "M jak miłość" Rogowska zdecyduje się wybaczyć mężowi i wrócić do niego? Na udostępnionych zdjęciach nie widać Jerzego, natomiast Artur jest obecny. Co więcej, w trakcie imprezy nie wydaje się przygnębiony – czas spędza w towarzystwie córek, Basi i Agnes, które najwyraźniej zapomną mu już o romansie z Joanną (Dominika Sakowicz). Czy Marysia zdecyduje się na ten sam krok? Odpowiedź poznamy w nadchodzącym sezonie.