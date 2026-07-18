PGE GiEK Skra skompletowała kadrę. Kto zamknął skład bełchatowian?

Jordan Zaleszczyk uzupełnia skład PGE GiEK Skra

Ostatni transfer bełchatowskiego klubu został oficjalnie ogłoszony w sobotę. 24-letni Jordan Zaleszczyk podpisał kontrakt z zespołem po dwóch latach gry dla Jastrzębskiego Węgla. Wcześniej młody środkowy reprezentował na boiskach ekstraklasy barwy Trefla Gdańsk. Zawodnik ten definitywnie zamyka listę wzmocnień przed nadchodzącymi rozgrywkami.

PGE GiEK Skra Bełchatów będzie w nowym sezonie dysponować czternastoosobową kadrą. W przerwie letniej do drużyny dołączyło łącznie sześciu nowych graczy. Działacze zdecydowali się na spore roszady, szczególnie w linii przyjęcia. Na stanowisku pierwszego szkoleniowca pozostaje jednak niezmiennie trener Krzysztof Stelmach.

- Jordan to zawodnik o bardzo dużym potencjale, który mimo młodego wieku zdążył już zdobyć cenne doświadczenie w mocnych polskich klubach. Wierzę, że w PGE GiEK Skrze zrobi kolejny krok w swoim rozwoju i będzie ważnym ogniwem naszego zespołu. Cieszymy się, że dołącza do nas siatkarz ambitny, pracowity i głodny sukcesów – przyznał cytowany na klubowej stronie prezes Michał Bąkiewicz.

Jakie zmiany zaszły w kadrze bełchatowian?

Z drużyną pożegnali się Daniel Chitigoi, Mohammad Javad Manavinezhad oraz Kamil Szymendera. Ich miejsce na przyjęciu zajmą Igor Grobelny z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle oraz Kajetan Tokajuk z BBTS Bielsko-Biała. Kontrakty na kolejny rok przedłużyli z kolei Antoine Pothron i Zouheir El Graoui. Nowym zmiennikiem kapitana Grzegorza Łomacza na rozegraniu został natomiast wracający z wypożyczenia do BKS Bydgoszcz Błażej Bień.

Atak zespołu opierać się będzie nadal na Brazylijczyku Alanie Souzie oraz Arkadiuszu Żakiecie. Linię defensywną na pozycji libero wzmocnił pozyskany w miejsce Kamila Szymury Adam Kowalski ze Stali Nysa, który będzie współpracował z Maksymem Kędzierskim. Do rywalizacji na środku siatki, obok Zaleszczyka, dołączył także Bartłomiej Zawalski, który powalczy o skład z pozostającymi w zespole Mateuszem Nowakiem i Michałem Szalachą. Przygotowania do startu rozgrywek ruszą na początku sierpnia. Bełchatowianie, którzy miniony sezon zakończyli na piątym miejscu i wrócą do europejskich pucharów, zagrają między innymi w Memoriale Arkadiusza Gołasia.