Iga Świątek „spięła się” z trenerem o finał mundialu. „Zostanę zabita na treningu”

Iga Świątek zakończyła swój udział w Wimbledonie na trzeciej rundzie, po czym zdecydowała się na krótki wypoczynek. Obecnie Polka wylewa już siódme poty na kortach, szykując formę na nadchodzące zmagania w Ameryce Północnej. Plan startowy zawodniczki z Raszyna obejmuje turniej w Toronto na początku sierpnia, a następnie obronę wywalczonego przed rokiem trofeum w Cincinnati. Ostatnim akcentem będzie występ w wielkoszlemowym US Open.

Iga Świątek „kłóci się” z Francisco Roigiem o finał mundialu

W trakcie sobotniego treningu tenisistkę oraz jej hiszpańskiego szkoleniowca odwiedziła wysłanniczka stacji Eurosport. Dziennikarka nagrała krótki materiał wideo, w którym zapytała o niedzielny finał piłkarskich mistrzostw świata. Pytanie skierowane było bezpośrednio do Francisco Roiga, jednak Iga błyskawicznie dorzuciła swoje trzy grosze, co przerodziło się w bardzo humorystyczną dyskusję o kibicowaniu.

Dziennikarka Eurosportu: Kogo wspieracie w jutrzejszym meczu?

Kogo wspieracie w jutrzejszym meczu? Świątek: Messiego!

Messiego! Roig: Oczywiście, że wspieram moją drużynę, Hiszpanię. Myślę, że oni... Hej, Iga! Nie wiem, trochę się o to spieramy. Ale tak naprawdę...

Oczywiście, że wspieram moją drużynę, Hiszpanię. Myślę, że oni... Hej, Iga! Nie wiem, trochę się o to spieramy. Ale tak naprawdę... Świątek: Tylko Messi!

Tylko Messi! Roig: Ona bardzo lubi też Hiszpanię.

Ona bardzo lubi też Hiszpanię. Świątek: No muszę, bo inaczej zostanę zabita na treningu.

No muszę, bo inaczej zostanę zabita na treningu. Roig: Zatem całe moje wsparcie dla Hiszpanii. Radzą sobie świetnie. Mam nadzieję, że jutro będą mieli najlepszy dzień. To będzie ekscytujące dla całego świata. Vamos España! Vamos España!

Zatem całe moje wsparcie dla Hiszpanii. Radzą sobie świetnie. Mam nadzieję, że jutro będą mieli najlepszy dzień. To będzie ekscytujące dla całego świata. Vamos España! Vamos España! Świątek: Ja kibicuję dobremu meczowi. Będę dyplomatyczna.

Ciężka praca popłaca 🏹🤷 pic.twitter.com/c76wSSP7K1— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) July 18, 2026