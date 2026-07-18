Iga Świątek „spięła się” z trenerem o finał mundialu. „Zostanę zabita na treningu”

Iga Świątek zakończyła swój udział w Wimbledonie na trzeciej rundzie, po czym zdecydowała się na krótki wypoczynek. Obecnie Polka wylewa już siódme poty na kortach, szykując formę na nadchodzące zmagania w Ameryce Północnej. Plan startowy zawodniczki z Raszyna obejmuje turniej w Toronto na początku sierpnia, a następnie obronę wywalczonego przed rokiem trofeum w Cincinnati. Ostatnim akcentem będzie występ w wielkoszlemowym US Open.
Iga Świątek „kłóci się” z Francisco Roigiem o finał mundialu
W trakcie sobotniego treningu tenisistkę oraz jej hiszpańskiego szkoleniowca odwiedziła wysłanniczka stacji Eurosport. Dziennikarka nagrała krótki materiał wideo, w którym zapytała o niedzielny finał piłkarskich mistrzostw świata. Pytanie skierowane było bezpośrednio do Francisco Roiga, jednak Iga błyskawicznie dorzuciła swoje trzy grosze, co przerodziło się w bardzo humorystyczną dyskusję o kibicowaniu.
- Dziennikarka Eurosportu: Kogo wspieracie w jutrzejszym meczu?
- Świątek: Messiego!
- Roig: Oczywiście, że wspieram moją drużynę, Hiszpanię. Myślę, że oni... Hej, Iga! Nie wiem, trochę się o to spieramy. Ale tak naprawdę...
- Świątek: Tylko Messi!
- Roig: Ona bardzo lubi też Hiszpanię.
- Świątek: No muszę, bo inaczej zostanę zabita na treningu.
- Roig: Zatem całe moje wsparcie dla Hiszpanii. Radzą sobie świetnie. Mam nadzieję, że jutro będą mieli najlepszy dzień. To będzie ekscytujące dla całego świata. Vamos España! Vamos España!
- Świątek: Ja kibicuję dobremu meczowi. Będę dyplomatyczna.