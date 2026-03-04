"Młody Sherlock". 2. sezon powstanie? Aktorzy postawili sprawę jasno

"Młody Sherlock" to swoista reinterpretacja opowieści o legendarnym detektywie, lub jak to ujęło Prime Video - lekceważąca konwencje opowieść kryminalna, która przedstawia początki Sherlocka Holmesa, zanim stał się legendą. Warto zaznaczyć, że fabułę serialu oparto na serii młodzieżowych powieści autorstwa Andrew Lane'a, nie książkach sir Arthura Conana Doyle'a. Nie jest to też adaptacja sensu stricto, o czym opowiedział mi showrunner, Matthew Parkhill.

W książkach Andy'ego Lane'a Sherlock ma zaledwie 14 lat. [...] Tymczasem mnie szczególnie interesowało zbadanie konceptu dysfunkcyjnej rodziny, Sherlocka w tarapatach i doskwierającego mu poczucia straty. Podobał mi się pomysł otwarcia sceną w więzieniu. A nie mogłem tego zrobić z 14-letnim protagonistą. [...] Więc w gruncie rzeczy to nie nakręciłem adaptacji tych książek. Przeczytałem je, podobały mi się, ale miałem na to inny pomysł.

"Młody Sherlock" zbiera dobre recenzje

Nie będę ukrywać, że byłam dość sceptycznie nastawiona do tego serialu. Znany z roli Hardina w koszmarnej serii romansideł "After" Hero Fiennes Tiffin jawił mi się jako kompletnie przestrzelony casting do postaci Sherlocka Holmesa, nie należę też do grona fanek dylogii o Sherlocku w wykonaniu Guya Ritchie'ego (który jest jednym z producentów i reżyserów "Młodego Sherlocka"). Tymczasem okazało się, że byłam w srogim błędzie - Hero świetnie sprawdza się w roli młodego i nieopierzonego detektywa, a "Młody Sherlock" to naprawdę kawał porządnej rozrywki. Moją opinię zdają się podzielać zagraniczni krytycy, którzy przyznali mu 82% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes.

"Młody Sherlock" - 2. sezon powstanie?

Przejdźmy jednak do meritum - czy możemy liczyć na drugi sezon "Młodego Sherlocka"? Wszystko, jak zawsze, zależy od oglądalności, ale ekipa jest bardziej niż chętna do powrotu w nowych odcinkach. "Śmiało mogę powiedzieć, że chętnie go nakręcimy" - powiedział mi Max Irons, serialowy Mycroft Holmes. Zine Tseng, serialowa księżniczka Gulun Shou'an, zwróciła się zaś z apelem do widzów:

Fani Sherlocka muszą się zmobilizować i oglądać nasz serial, byśmy mogli nakręcić drugi sezon.

"Młody Sherlock" - o serialu. Kto znalazł się w obsadzie?

Gdy charyzmatyczny, młodzieńczo buntowniczy Holmes spotyka nie kogo innego jak Jamesa Moriarty'ego, zostaje wciągnięty w śledztwo w sprawie morderstwa, które zagraża jego wolności. Pierwsza w życiu sprawa Sherlocka odsłania międzynarodowy spisek, prowadząc do wybuchowego starcia, które na zawsze odmieni bieg jego życia. Akcja serialu rozgrywa się w barwnej wiktoriańskiej Anglii oraz podczas zagranicznych przygód młodego Holmesa, ukazując wczesne wybryki anarchistycznego nastolatka, który dopiero ma stać się najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street.

Główną rolę kreuje wspomniany wcześniej Hero Fiennes Tiffin, a w obsadzie znaleźli się również: Dónal Finn ("Koło Czasu"), Zine Tseng ("Problem trzech ciał"), Joseph Fiennes ("Opowieść podręcznej"), Natascha McElhone ("Halo"), Max Irons ("Trzy dni Kondora") i Colin Firth ("Jak zostać królem"). Reżyserem dwóch pierwszych odcinków i producentem wykonawczym jest Guy Ritchie. Serial został napisany i wyprodukowany przez showrunnera Matthew Parkhilla, a producentami wykonawczymi są także Dhana Rivera Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton, Colin Wilson oraz współproducenci wykonawczy Harriet Creelman i Steve Thompson.