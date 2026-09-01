"Maxton Hall". Kiedy nowe odcinki trafią do Prime Video? Znamy datę premiery 3. sezonu

"Maxton Hall - Dwa światy" to adaptacja serii książek "Save me" autorstwa Mony Kasten. Niemieckojęzyczny serial udowodnił, że nawet amerykańscy widzowie potrafią czytać napisy, jeśli tylko produkcja dostatecznie ich wciągnie (a główny aktor będzie wystarczająco atrakcyjny). Przed nami trzeci sezon, który będzie już ostatnim - i klasycznie nie zabraknie dram.

"Maxton Hall" - Sonja Weißer, serialowa Lydia, opowiedziała nam o 2. sezonie | WYWIAD

"Maxton Hall" - 3. sezon z datą premiery. Kiedy nowe odcinki trafią do Prime Video?

W przeciwieństwie do większości współczesnych seriali, "Maxton Hall" nie każe fanom długo na siebie czekać. Trzeci sezon zadebiutuje nieco ponad rok po zakończeniu poprzednika, bo 9 grudnia 2026 roku. W rolach głównych powrócą Damian Hardung i Harriet Herbig-Matten, a w obsadzie znaleźli się m.in. Sonja Weißer jako Lydia, Ben Felipe jako Cyril, Fedja van Huêt jako Mortimer, Runa Greiner jako Ember, Justus Riesner jako Alistair, Andrea Guo jako Lin, Frederic Balonier jako Kieran oraz Eli Riccardi jako Elaine.

"Maxton Hall" - zdjęcia z 3. sezonu

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"Maxton Hall" - co się wydarzy w 3. sezonie?

Główną osią fabuły trzeciego sezonu "Maxton Hall" będzie oczywiście pokłosie twistu fabularnego z finału poprzednika. Gwoli przypomnienia - w wyniku manipulacji tych mniej sympatycznych uczniów Ruby została oskarżona o romansowanie z nauczycielem (tym samym, z którym w rzeczywistości romansowała nasza słodka Lydia) i wydalona ze szkoły Maxton Hall. Co w praktyce oznacza, że może pożegnać się z marzeniami o Oksfordzie, a na domiar złego za całą akcję odpowiada ponoć James - w końcu to on zrobił feralne zdjęcie. Czy Ruby uwierzy jednak, że jej ukochany zniszczył jej życie? Jak cała ta sytuacja wpłynie na ich relację? I wreszcie - czy dziewczyna zdoła udowodnić swą niewinność, nie pogrążając przy tym bliskich? W oficjalnym opisie nowych odcinków czytamy:

Ruby została zawieszona Maxton Hall College, a marzenie o studiach w Oksfordzie wymyka jej się z rąk. Nie zamierza się jednak poddać. Razem z Jamesem walczą o udowodnienie jej niewinności, lecz im bliżej prawdy się znajdują, tym bardziej grozi to rozpadem... wszystkiego. Przyjaźnie wystawione zostają na próbę, a na jaw wychodzą sekrety, których się nie spodziewali. W końcu muszą zdecydować - czy miłość wystarczy?

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