Dziedzictwo, odcinek 1019: Poyraz ulegnie szantażowi! Wejdzie w brudną grę Sedata i marnie skończy? - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1019 - wtorek, 1.09.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 1019 odcinku serialu "Dziedzictwo" Sedat nie odpuści Poyrazowi, który zrezygnuje u niego z walk w klatce. Mężczyzna zjawi się w warsztacie Kilica z pobitym chłopakiem i zażąda widzenia z szefem Merta. Oczywiście, jego przyjaciel od razu się z nim skontaktuje, czym prędko go ściągnie.

Wówczas w 1019 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz zjawi się w warsztacie i mocno się zdziwi, gdy zobaczy z Sedatem pobitego chłopaka na ławce. Ale po chwili już wszystko stanie się dla niego jasne, gdy w ten sposób drań zechce go wrobić.

- Ty w moim warsztacie? A to kto? Co on tu robi? - spyta Poyraz.

- To mój drogi, Poyrazie jest twój bilet za kratki - uśmiechnie się Sedat.

- O czym mówisz? - zdziwi się Kilic.

- Przelałem ci pieniądze, a ty podpisałeś umowę na walkę. Myślałeś, że skoro walka jest nielegalna, to umowa nic nie znaczy. Zapomniałeś o mojej przykrywce. Ten bokser zezna, że podczas legalnej walki straciłeś nad sobą panowanie i omal nie zatłukłeś go na śmierć. Ludzie, którzy wbiegli na ring, ledwo zdołali go uratować. Ma nawet obdukcję. Nawet to, że oddałeś pieniądze, zadziała na twoją niekorzyść. Policja uzna, że najpierw pobiłeś faceta, a potem przestraszyłeś się konsekwencji i zwróciłeś kasę. Mam świadków. Ile dostanie recydywista za ciężkie uszkodzenie ciała? Czekaj. Nie licz. 3 lata - oświadczy mu Sedat.

Sedat postanowi Poyrazowi ultimatum w 1019 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 1019 odcinku serialu "Dziedzictwo" Kilic ostro się wścieknie i rzuci się na niego z łapami. Ale "dobroduszny" Sedat znajdzie dla niego rozwiązanie i przedstawi mu swoje warunki, aby tak się nie stało.

- Ty draniu! Zniszczę cię - zapowie mu Poyraz.

- Spokojnie wicher. Wpadłeś w pułapkę. Mam propozycję 10 walk i jesteśmy kwita. Odrobisz dług, a ja dam ci spokój. Albo kolejne 3 lata z dala od rodziny albo 10 walk. Wybór należy do ciebie. Masz godzinę - Sedat postawi sprawę jasno.

I tak naprawdę w 1019 odcinku serialu "Dziedzictwo"nie pozostawi Poyrazowi żadnego wyboru. Tym bardziej, że Kilic nie będzie chciał iść siedzieć i przeżywać 3-letniej rozłąki z Naną.

- Nie mam wyjścia - uzna Kilic.

Przyciśnięty do muru Kilic przystanie na propozycję Sedata w 1019 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tej sytuacji w 1019 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz niemal od razu zdecyduje się na propozycję Sedata. Kilic skontaktuje się z draniem i przedstawi mu swoją decyzję, którą kompletnie zszokuje Merta, który do końca spróbuje go od tego odwieźć. Ale nieskutecznie...

- Zdecydowałeś? - spyta Sedat.

- Przyjdę jutro. Stoczę pierwszą walkę. A potem kolejną. Kiedy będzie po wszystkim, znikniesz z mojego życia - zapowie mu Poyraz.

Tyle tylko, że wtedy w 1019 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyrazowi przyjdzie jeszcze okłamać Nanę, która przecież tak bardzo nie chciała, aby walczył on w klatce, gdy się o tym dowiedziała. Czy zatem w ten sposób i tak ją straci? Co prawda, Kilic nie powie jej prawdy, ale to będzie pewnie tylko kwestia czasu aż ta w końcu wyjdzie na jaw...

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