Policjantki i policjanci, streszczenia odcinków 1436-1440

Nowy sezon „Policjantki i Policjanci”. Co się wydarzy?

Produkcja „Policjantki i Policjanci” powraca na ekrany z 25., jubileuszowym sezonem, a jej emisja odbywa się od poniedziałku do piątku o 19:00 na antenie Czwórki. Nadchodzące epizody zagwarantują kolejne emocjonujące interwencje, równocześnie skupiając się na istotnych zmianach w życiu prywatnym stróżów prawa.

Fani produkcji będą świadkami zawarcia związku małżeńskiego przez Mikołaja Białacha (w tej roli Mariusz Węgłowski) i Olę (Magda Malcharek). Istotnym wątkiem pozostanie nadal zniknięcie męża Leny (Alicja Dąbrowska), czyli komisarza Tomasza Szulca (Paweł Palcat), oraz kłopoty komendanta Kostyry (Krzysztof Zych). Widzowie dowiedzą się, jak potoczą się losy Marka i Natalii Korwickich (Wojciech Sikora i Anna Bosak-Machnicka), a także rodziny Miłosza „Górala” Bachledy (Paweł Kowalczyk). Pojawią się również wątki związane z relacją Emilki Drawskiej (Anna Kukawska) i Jacka Nowaka (Przemysław Puchała) oraz dwójki innych postaci: Bartka (Miłosz Błach) i Edyty (Klara Williams).

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Odcinek 1436 serialu „Policjantki i Policjanci”

W 1436. odsłonie „Policjantek i Policjantów” Lena Szulc oraz Bartosz Sołtys będą musieli zająć się przypadkiem napaści na konwój. Gdy mundurowi wieźli ciężarną więźniarkę na kontrolę do ginekologa, zostali nagle napadnięci przez dwójkę sprawców, którzy oswobodzili kobietę. Policjanci zdobędą nagranie z miejsca zdarzenia. W toku dochodzenia wyjdzie na jaw, że matka uciekinierki nie miała pojęcia o stanie córki. Sama matka wkrótce zniknie, a pierwszy trop okaże się fałszywy. Jednocześnie nie ustają poszukiwania zaginionego komisarza Tomasza Szulca. Lena wciąż będzie usiłowała rozwikłać tajemnicę zniknięcia męża i komendanta Kostyry.

Co przyniesie odcinek 1437 serialu „Policjantki i Policjanci”?

Aspirant sztabowy Marek Korwicki i sierżant Daria Włodarczyk zajmą się zgłoszeniem dotyczącym porwania małej, pięcioletniej Antosi w 1437. odcinku. O wyłudzeniu okupu poinformuje dziadek dziecka, więc patrol szósty natychmiast odwiedzi matkę dziewczynki. Zrozpaczona kobieta wytłumaczy, że nie zaalarmowała policji, bo została zastraszona przez porywacza. Jednocześnie wspomni o podejrzanym dostawczaku widzianym przed sklepem. W środku auta funkcjonariusze odnajdą zabawkę należącą do dziecka, jednak to będzie dopiero wstęp do skomplikowanej sprawy. Tymczasem urodziny będzie świętował syn Marka, Igor, na których zjawią się Natalia z Jasiem. Może to oznaczać powrót rodziny do dawnej harmonii.

Zaskakujące zwroty akcji w 1438. odcinku

W 1438. odcinku w patrolu siódmym nastąpi zmiana i Mikołaja Białacha oraz Miłosza Bachledę zastąpią Emilia Drawska i Jacek Nowak. Trafią oni na zgłoszenie od kobiety, która przekonuje, że padła ofiarą napadu w swoim własnym domu. Relacjonuje, że uderzono ją w głowę, a z lokalu zniknęła biżuteria i gotówka. Funkcjonariusze zauważą jednak sprzeczności w zachowaniu ofiary, która potrafi szczegółowo opisać napastnika, chociaż podobno straciła przytomność. Z kolei mąż pokrzywdzonej uzna, że sprawczynią jest ich sprzątaczka. Jednak pracownica ta szybko znajdzie się w szpitalu z poważnymi obrażeniami głowy. W międzyczasie Mikołaj i Ola staną przed ołtarzem, a ich świadkami zostaną Góral i Tamara. Po ślubie zakochani zaczną wspominać dawne chwile, ale ich sielankę niebawem przerwie zbliżająca się katastrofa.

Mroczne znalezisko w odcinku 1439 „Policjantek i Policjantów”

Odcinek 1439 będzie dla Leny Szulc i Bartosza Sołtysa wyzwaniem – wezwie ich influencerka, która znalazła ludzkie szczątki w trakcie prac remontowych w swoim domu. Szczątki, jak wykaże analiza, to kości około siedmioletniego dziecka. Śledczy dowiedzą się, że wcześniej mieszkał w tym miejscu samotny alkoholik. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej po zgłoszeniu włamania do domu kobiety. Patrol piąty będzie usiłował dojść do prawdy o mrocznej przeszłości tego miejsca, a w tym czasie komendant Kostyra wpadnie w panikę, że wyjdą na jaw jego własne, ciemne sprawki.

Odcinek 1440 „Policjantek i Policjantów”: Interwencja w sprawie matki i córek

W odcinku z numerem 1440 Marek Korwicki i Daria Włodarczyk przyjmą zgłoszenie od małej Poli. Dziecko powiadomi ich, że jej matka leży nieprzytomna we krwi. Szósty patrol natychmiast zjawia się na miejscu i odkrywa, że kobieta żyje i wkrótce zabiera ją karetka. Pola opowie, że w domu mieszka również jej starsza siostra, a ich ojciec to zły człowiek, który wczoraj próbował dobijać się do drzwi z krzykiem.

Szybko wyjdzie na jaw, że matka dzieci to popularna twórczyni internetowa, prowadząca kanał, gdzie dokumentuje życie rodziny. Treści tam zamieszczane ściągnęły już kłopoty na starszą dziewczynkę w szkole. Mundurowi zauważą pod filmami szokujące uwagi i staną przed wyzwaniem znalezienia związku między atakiem na kobietę a jej aktywnością w sieci. W trakcie działań Marek natrafi na przyjaciela ze studiów, z którym zaplanuje wspólny wieczór. Czy to wyzwoli w policjancie wspomnienia szalonych lat młodości?