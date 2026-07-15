Marvel znów wkurzył fanów. Wiemy, kto może zagrać Magneto w nowych "X-Men" i nie jest to dobry wybór

Za czasów, gdy prawa autorskie do drużyny X-Men i postaci z nią związanych należały jeszcze do studia 20th Century Fox, ujrzeliśmy dwie inkarnacje bohaterów znanych z kart komiksów Marvela. Charlesa Xaviera grali kolejno Patrick Stewart (który przed kilkoma laty powtórzył występ w filmie "Doktor Strange: w multiwersum obłędu") i James McAvoy, Magneto zaś Ian McKellen oraz Michael Fassbender. Stewart i McKellen wraz z kilkorgiem innych członków oryginalnej grupy X-Men powrócą w "Avengers: Doomsday" i "Secret Wars"... w formie pożegnania. Później pałeczkę przejmie nowe pokolenie aktorów.

Adam Driver nowym Magneto? Fani X-Men nie są zadowoleni

Jake Schreier, który powołał do życia "Thunderbolts", pracuje nad nowym filmem o drużynie X-Men, a do sieci trafiły pierwsze doniesienia castingowe. Dwa niezależne źródła - MyTimeToShineH i Apoc Horseman - podają, że w rolę Magneto wcieli się znany choćby z sequeli "Gwiezdnych wojen" Adam Driver, który już wcześniej próbował podjąć współpracę z Marvel Studios. Był rozważany do roli Reeda Richardsa w nowej "Fantastycznej czwórce", ale przegrał to starcie z Pedro Pascalem.

Fani, delikatnie rzecz ujmując, nie są zadowoleni. "Kompletnie nie pasuje", "Powinni zatrudnić mniej znanego aktora", "Koszmarny casting", "To nie jest mój Magneto" - czytamy w komentarzach i trudno się z nimi nie zgodzić. Nie ta maniera i nie ta ekspresja. Adam Driver jest naprawdę świetnym aktorem, co udowodnił już niejednokrotnie (zwłaszcza w "Historii małżeńskiej"), ale do roli Magneto zwyczajnie nie pasuje.

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Marvel znalazł nowego Charlesa Xaviera?

Z Profesorem X sytuacja jest nieco bardziej dynamiczna i niejasna. Po sieci krążą plotki wskazujące na dwóch różnych aktorów - znanego z serii "Obecność" Patricka Wilsona oraz Pennywise'a we własnej osobie, czyli Billa Skarsgårda. Nie potwierdzają tego jednak żadne wiarygodne źródła, więc traktujmy to proszę wyłącznie w formie plotek. Sytuacja powinna wyjaśnić się za kilka dni, podejrzewa się bowiem, że Marvel ogłosi skład nowych X-Menów podczas tegorocznego San Diego Comic Con, który odbędzie się w dniach 23-26 lipca.

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