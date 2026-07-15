Gwiazda filmów dla dorosłych skradła show na trybunach! Wszyscy patrzyli na jej dekolt

Spis treści Gwiazda porno Raissa Bellini na trybunach mundialu

Od początku turnieju Raissa Bellini przyciąga wzrok kibiców swoimi odważnymi stylizacjami, które podkreślają jej kształty. Włoska aktorka filmów dla dorosłych pojawiła się ostatnio na stadionie w Miami, gdzie reprezentacja Anglii wygrała 2:1 z Norwegią w meczu ćwierćfinałowym. Chociaż na murawie błyszczał Jude Bellingham, zdobywca dwóch bramek, to na widowni uwaga skupiła się właśnie na niej. Fani ustawiali się w długich kolejkach, by zdobyć wspólne zdjęcie z Bellini.

We wtorek aktorka podzieliła się w sieci nagraniem zarejestrowanym w loży na obiekcie w Miami. Wideo natychmiast zyskało popularność w sieci, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że jej profil śledzi ponad 1,3 miliona użytkowników. Na filmie ubrana jest w krótkie dżinsowe spodenki oraz koszulkę w niebiesko-białe pasy z głębokim dekoltem. Bellini najpierw pochyla się do obiektywu, po czym z uśmiechem odwraca się do kamery, co wywołało zachwyt wśród jej obserwatorów.

Gwiazda porno Raissa Bellini na trybunach mundialu